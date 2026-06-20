Δήμος Οιχαλίας: Οι πρόεδροι των 52 Κοινοτήτων κατά της μονάδας βιοαερίου

“Μια τέτοια εγκατάσταση συνιστά σοβαρή απειλή για την περιοχή μας και υπονομεύει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών”, θεωρούν οι πρόεδροι των 52 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας, εκφράζοντας για “ακόμη μία φορά, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την έντονη και αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή μας στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά”.

Ταυτόχρονα, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έγκριση χωροθέτησης της συγκεκριμένης μονάδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου” και καλούν “όλους τους θεσμικούς φορείς, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τους βουλευτές του νομού, τα συλλογικά όργανα και κάθε ενεργό πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτής της επένδυσης”.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση που υπογράφει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας και εκπρόσωπος των προέδρων του Δήμου Οιχαλίας - πρόεδρος Κοινότητας Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος, αφού καταγράφεται για ακόμη μία φορά, η έντονη και αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή τους στην εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, αναφέρεται:

“Παρά το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες είχαν εκφράσει έγκαιρα και θεσμικά την αντίθεσή τους μέσα από αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων, παρά την ομόφωνη αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας και παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από αρμόδιους φορείς, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της συγκεκριμένης επένδυσης. Μια εξέλιξη που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση της μονάδας.

Για εμάς, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για το μέλλον της περιοχής. Η ευρύτερη ζώνη της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και επιβαρύνσεις. Η προσθήκη μιας ακόμη δραστηριότητας με τόσο σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δημιουργεί εύλογη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια εγκατάσταση συνιστά σοβαρή απειλή για την περιοχή μας και υπονομεύει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι στεκόμαστε απόλυτα στο πλευρό του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας και της απόφασής του να συγκροτήσει Επιτροπή Αγώνα με στόχο την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Θα συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε συλλογική προσπάθεια, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαία την άμεση πολιτική παρέμβαση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση και να ανακληθεί η σχετική έγκριση.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τα στοιχεία που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα σχετικά με το έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορούσε την έγκριση χωροθέτησης της συγκεκριμένης μονάδας. Θεωρούμε αδιανόητο ότι οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων ούτε ο Δήμος Οιχαλίας είχαν ενημερωθεί για ένα τόσο κρίσιμο έγγραφο, το οποίο ουσιαστικά έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν ότι πρόκειται για ένα απλό υπηρεσιακό ή διοικητικό έγγραφο δεν μας πείθουν. Άλλωστε, τα υπηρεσιακά έγγραφα υπογράφονται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έγγραφο με ημερομηνία 19/08/2024 φέρει την υπογραφή αρμόδιου πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη κ. Αδαμόπουλου, γεγονός που του προσδίδει σαφή πολιτική διάσταση.

Ακόμη, όμως, και αν κάποιος θεωρεί ότι η υπογραφή του συγκεκριμένου εγγράφου αποτελούσε τυπική διοικητική διαδικασία, παραμένει πολιτικά αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο να μην έχει υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του Δήμου και των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν εγκαίρως και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των κατοίκων.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένη την αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου και της δημοτικής αρχής Οιχαλίας και ζητούμε πλήρη διαφάνεια γύρω από όλες τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Καλούμε όλους τους θεσμικούς φορείς, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τους βουλευτές του νομού, τα συλλογικά όργανα και κάθε ενεργό πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτής της επένδυσης.

Ο αγώνας αυτός αφορά την προστασία της υγείας των κατοίκων, του περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας και της προοπτικής ανάπτυξης του τόπου μας. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να ανατραπεί η συγκεκριμένη απόφαση και να διασφαλιστεί ότι η περιοχή μας δεν θα επιβαρυνθεί με μια δραστηριότητα που θεωρούμε καταστροφική για το μέλλον της”.