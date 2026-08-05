Πολύ καλή αναμένεται η φετινή παραγωγή σταφίδας - Ελπίδες για ικανοποιητική τιμή

Πολύ καλή αναμένεται να είναι η παραγωγή της φετινής σταφίδας στη Μεσσηνία, ποσοτικά και ποιοτικά. Εξαίρεση αποτελεί ένα τμήμα της Πυλίας που έπεσε πάγος στις αρχές Μαΐου και υπήρξαν μεγάλες ζημιές.

Η τιμή αναμένεται να ξεκινήσει από τα περσινά επίπεδα, στα 2,60 ευρώ το κιλό κι εκφράζεται η ελπίδα να ανέβει. Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι μια τιμή στα 2,80 και τα 3 ευρώ είναι ικανοποιητική για να συνεχίσουν να καλλιεργούν τις λίγες σταφίδες, που έχουν μείνει στο νομό. Και αυτό γιατί, όπως παρατηρούν, η μονοκαλλιέργεια της ελιάς δεν είναι θετική εξέλιξη.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού “Ενωση Μεσσηνίας” Παύλος Χριστόπουλος, μας επισήμανε ότι “εκτός από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον πάγο, είναι πάρα πολύ καλή η παραγωγή. Είναι καθαρές οι σταφίδες”.

Για την τιμή ανέφερε πως πέρυσι ήταν 2,60 ευρώ κι εξέφρασε την ελπίδα “φέτος να είναι και ακόμα παραπάνω”, εκτιμώντας ότι “όσο πιο ψηλά είναι η τιμή, τόσο καλύτερα για τον παραγωγό”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης αναγνώρισε ότι “έχει μειωθεί παρά πολύ η καλλιέργεια της σταφίδας. Δεν υπάρχει η σταφίδα που υπήρχε μέχρι και κάποια χρόνια πριν. Στα χωριά με τη σταφίδα ασχολούνται από 1 με 2 άτομα μέχρι 5 με 6”.

Συμφώνησε πως “είναι σοβαρό ζήτημα οι ζημιές και οι καταστροφές από τα αγριογούρουνα, ιδιαίτερα για τα κτήματα που δεν έχουν περίφραξη και ηλεκτρική περίφραξη”.

Οσον αφορά την προοπτική της καλλιέργειας, παρατήρησε ότι “με την τιμή που έχει τώρα, αξίζει να ασχολείσαι με τη σταφίδα. Εχουμε πάει στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς και αυτό δεν είναι καλό. Και απόδειξη είναι αυτή η περίοδος, που το λάδι είναι γύρω στα 3 ευρώ ή λίγο παραπάνω, αλλά βρίσκεται και στα αζήτητα”.

Τέλος, σημείωσε ότι “η Ενωση Μεσσηνίας" στηρίζει τη σταφίδα και τους παραγωγούς και με τη συνεργασία της με την Παναιγιάλειο Ενωση”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος ανέφερε ότι “υπάρχουν μεγάλες ζημιές από τον πάγο που έπεσε στις 2 και 3 Μαΐου στην περιοχή Σουληνάρι – Μεσοπόταμος – Καλοχώρι. Υπάρχουν και κτήματα με ζημιές στο 100%”.

Μας ενημέρωσε ότι “σε όλες τις άλλες περιοχές είναι καλή η παραγωγή. Εγιναν περισσότεροι ψεκασμοί και παρότι με τις πολλές υγρασίες ο περονόσπορος επέμεινε”.

Για την τιμή επισήμανε ότι “με 2,80 και 3 ευρώ θα είμαστε ευχαριστημένοι. Τα 3 ευρώ είναι ιδανική να μας μείνει μεροκάματο, είναι τιμή ανάκαμψης” και πρόσθεσε: “Και όλα αυτά γιατί με το λάδι ζημιωθήκαμε, έχει 3,10 ευρώ και δεν αγοράζουν κιόλας, ενώ κάποιοι που κράτησαν τα καλά λάδια που ήταν λίγα, ελπίζοντας να ανέβουν οι τιμές, την πάτησαν”.

Τέλος, ο Κ. Αποστολόπουλος ζήτησε να προχωρήσει η εκτίμηση των ζημιών, καθώς “ήρθαν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ κι έκαναν γενική εκτίμηση της ζημιάς, αλλά δεν έχουν κάνει τους ελέγχους ανά παραγωγό, για να γίνει η εξατομίκευση της ζημιάς”.

Ο σταφιδοπαραγωγός Γιώργος Νικολόπουλος από το Αβραμιού, παρατήρησε ότι “καλά πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα, δεν είχαμε προσβολές. Χρειάστηκαν πολλοί ψεκασμοί, γιατί ήταν αρκετές οι βροχές και ανέβηκε το κόστος. Και τα λιπάσματα έχουν ανέβει. Είναι καλή η παραγωγή, αν την πάρουμε όπως είναι τώρα κι έχουμε μια καλή τιμή”.

Είπε ότι πέρυσι ήταν 2,60 με 2,70 ευρώ και σημείωσε: Το προϊόν έχει βρει τον δρόμο του. Είναι αλήθεια, έχει λιγοστέψει, έχει μειωθεί κατά πολύ η παραγωγή. Αν η τιμή σταθεροποιηθεί στα 3 ευρώ, γιατί και τα μεροκάματα είναι στα ύψη, είναι καλά. Αξίζει να ασχολείσαι, ιδιαίτερα αν έχεις καινούργια κτήματα, γραμμικά. Μπαίνεις μέσα με το τρακτέρ και κάνεις τις δουλειές σου χωρίς κούραση”.