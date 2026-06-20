Καλαμάτα: Ανακατασκευάστηκαν τα γήπεδα στο πάρκο της Αγίας Τριάδας

Ανακατασκευάστηκαν τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο πάρκο της Αγίας Τριάδας, ανάμεσα στην εκκλησία και τις εργατικές κατοικίες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε παιδιά, νέοι αλλά και ενήλικες της γειτονιάς και της ευρύτερης περιοχής να μπορούν να χρησιμοποιούν ξανά με ασφάλεια και άνεση τους χώρους άθλησης και αναψυχής.

Τα ανακαινισμένα γήπεδα επισκέφθηκαν χθες, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

“Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να παίζουν σε έναν χώρο ασφαλή και λειτουργικό. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε σε αθλητικές υποδομές, γιατί η δημιουργία και η συντήρηση χώρων άθλησης αποτελεί επένδυση στην καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα στη νέα γενιά”, δήλωσε ο κ. Βασιλόπουλος.

Ο κ. Μαστραγγελόπουλος ενημέρωσε ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους υπαίθριους αθλητικούς χώρους, με πρόγραμμα συντήρησης και ανακατασκευής γηπέδων και στις Κοινότητες του Δήμου. Όπως ανέφερε, επόμενοι σταθμοί των εργασιών θα είναι τα ανοιχτά γήπεδα στις Κοινότητες Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς και Θουρίας.