Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο ιστορικό συντριβάνι των Φιλιατρών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού σιντριβανιού που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία Φιλιατρών, στην οποία προχωρούν και τα έργα ανάπλασης.

Φλωρεντιανό σιντριβάνι που χρονολογείται από το 1871 το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης. Η συντήρηση του έγινε από εξειδικευμένους τεχνίτες συντηρητές και μαρμαροτεχνήτες, αυτό που ζητείται από τη Δημοτική Αρχή είναι να το σεβαστούν όλοι, ενώ παράλληλα τονίζεται πως στα άμεσα σχέδια είναι να γίνει συντήρηση και στο σιντριβάνι που βρίσκεται στη πλατεία Αγίου Ανδρέα.

Αναλυτικά σε ενημέρωση του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης αναφέρει για τις εργασίες συντήρησης και για τα έργα στη πλατεία των Φιλιατρών: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού σιντριβανιού, της κεντρικής πλατείας «Καποδιστρίου» των Φιλιατρών, για τις οποίες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας είχε συμβουλευτικό, ελεγκτικό και εποπτικό ρόλο, καθώς το συντριβάνι έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης.

Το επιβλητικό αυτό μνημείο, το οποίο αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο της πόλης των Φιλιατρών, παραγγέλθηκε στη Φλωρεντία, το έτος 1871, επί δημαρχίας Χρήστου Καραβίτη, με τη φροντίδα του ιταλικής καταγωγής ιατρού Άγγελου Μάϊνου.

Οφείλουμε να σεβαστούμε την ιστορική του αξία, όπως και τον κόπο των εξειδικευμένων τεχνιτών, συντηρητών και μαρμαροτεχνητών, που το φρόντισαν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκατασταθεί η αισθητική του αίγλη.

Καθότι αποτελεί κόσμημα, για την πόλη και τους κατοίκους της, όπως και εκείνο της πλατείας του Αγίου Ανδρέα, που είναι στα άμεσα σχέδιά μας να συντηρηθεί και να αναδειχθεί, με τον ίδιο τρόπο.

Η παρέμβαση αυτή, αποτελεί κομβικό κομμάτι του ευρύτερου έργου ανάπλασης και αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας Καποδιστρίου, που βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης και μαζί με την πλατεία Δημαχείου, που κι αυτή διαμορφώνεται κατάλληλα, θα αποτελέσουν ένα σύγχρονο σημείο συνάντησης και αναψυχής.

«Τα Φιλιατρά είναι μια Πλατεία...», είχε πει ο ποιητής Γιώργος Κατσαρός και είναι αλήθεια.

Σήμα κατατεθέν, της ζωής στην πόλη των Φιλιατρών και μία από τις μεγαλύτερες, εμβληματικότερες και ακόμα ωραιότερες πλατείες, όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο.

Να σημειωθεί επίσης, πως θα κατασκευαστεί και μία υπερσύγχρονη, πρότυπη και ασφαλής παιδική χαρά, για τους μικρούς μας φίλους, κάτι που αποτελούσε χρόνιο αίτημα, γονέων και επισκεπτών της πόλης.

Τα έργα ανάπλασης, εν προκειμένω των πλατειών, αναβαθμίζουν καθοριστικά το αστικό περιβάλλον, αποζημιώνοντας, κατοίκους και επαγγελματίες (τους οποίους ευχαριστούμε, για την υπομονή τους και την όποια ταλαιπωρία τους), μέσω της αισθητικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αναβάθμισης της εκάστοτε περιοχής.

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, ως Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, διότι καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πολλών σχολίων, θετικών και όμορφων, από κατοίκους και επισκέπτες του τόπου μας, που τον βλέπουν να εξελίσσεται και να αναδεικνύεται, μέσα από σημαντικά έργα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που τα έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Και συνεχίζουμε..».