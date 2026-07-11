Επιδότηση ενοικίων εκπαιδευτικών από το Δήμο Καλαμάτας

Την Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας περιμένει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος να καταθέσει πρόταση στον Δήμο, για το πλαίσιο στήριξης απ’ αυτόν των νεοδιόριστων και αναπληρωτών στην πόλη, μέσω της επιδότησης ενοικίου.

Αυτό μας επισήμανε ο δήμαρχος, όταν του ζητήσαμε διευκρινίσεις για την ενημέρωση από το Δ.Σ. της Ενωσης ότι σε πρόσφατη συνάντησή τους, “ο δήμαρχος ανέφερε πως ο Δήμος Καλαμάτας έχει την πρόθεση να επιδοτήσει το ενοίκιο για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, διαμορφώνοντας, μέσα στο καλοκαίρι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ αδιάθετοι πόροι 2,6 εκ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την ανέγερση φοιτητικής εστίας”.

Ο κ. Βασιλόπουλος μας είπε ότι “εκπαιδευτικοί με μισθό 800 – 900 ευρώ και με ενοίκιο 400 και 500 ευρώ που πρέπει να πληρώσουν, δεν πρόκειται να έρθουν στην πόλη μας”, γι’ αυτό, όπως μας εξήγησε, ο Δήμος έχει αποφασίσει να επιδοτήσει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

“Τους προέτρεψα να μιλήσουν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κ. Κριτσωτάκη και να καταθέσουν μια πρόταση με πλαίσιο, ώστε ο Δήμος να επιδοτήσει ένα ποσό από το ενοίκιο και τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας”, μας πληροφόρησε ο κ. Βασιλόπουλος. Και διευκρίνισε ότι ο Δήμος δεν έχει απεριόριστα χρήματα, καθώς δεν υπάρχουν άλλες χρηματοδοτήσεις, τη στιγμή που έχουν αυξηθεί τα έξοδα του με την αύξηση των τιμών των καυσίμων για τα δημοτικά οχήματα.

Για την ανέγερση φοιτητικής εστίας ο δήμαρχος μίλησε για κοινωνική φοιτητική εστία, μετά την κοινωνική πολυκατοικία και την κοινωνική αντιπαροχή της ΔΥΠΑ που έχουν δρομολογηθεί, ώστε ο Δήμος να υποστηρίξει τη διαβίωση των φοιτητών της πόλης. Ενημέρωσε ότι οι φοιτητές θα πληρώνουν ένα μικρό ενοίκιο και παρατήρησε πως ο Δήμος αναζητεί πόρους γι’ αυτό.

Γ.Σ.