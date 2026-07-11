Με ορίζοντα υπογραφής στην καλύτερη τον Αύγουστο: Καθυστερεί η σύμβαση για τα έργα στο Στάδιο

Ακόμα πιο έντονος αγώνας δρόμου θα χρειαστεί για τα έργα αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Στάδιο ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague την αγωνιστική περίοδο 2026 – 27, όσο το δυνατόν συντομότερα, μέσα στο 2026.

Και αυτό γιατί μπορεί να ξεκίνησαν οι δύο εργολαβίες που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνολικού ύψους 2 εκ. ευρώ, όμως, παραμένει σε εκκρεμότητα η εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας, ύψους 1 εκ. ευρώ.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας”.

Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα γίνει μέσα στον Αύγουστο.

Στις 29 Ιουνίου που η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την απόφασης ένταξης του έργου λειτουργικής αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας στο ΤΠΑ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1 εκ. ευρώ, απαντώντας σε ερωτήσεις των συμβούλων της μειοψηφίας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε πει ότι “θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι σε εξέλιξη και οι δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ολοκληρωθούν σε 4 μήνες, μπορεί και νωρίτερα”.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης είχε ενημερώσει ότι προβλέπονται καθαιρέσεις, τοπικές επεμβάσεις κι επισκευές στις κερκίδες, καθώς και υγρομόνωση και διαχωρισμός γηπεδούχων – φιλοξενουμένων.

Οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και Βασίλης Παπαευσταθίου είχαν πληροφορήσει ότι από συνεργεία του Δήμου έχουν εκτελεστεί αποξήλωση, κάποιες καθαιρέσεις και πρόσθετες στρώσεις, για να προλάβουν τους χρόνους και πως οι εργασίες αυτές δεν θα πληρωθούν στον εργολάβο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην απόφαση του υπουργείου για το έργο που θα υλοποιήσει ο Δήμος, σημειώνεται: “Αφορά την εκτέλεση εργασιών για την συντήρησης – επισκευής υφιστάμενων υποδομών, καθώς και εργασιών αναβάθμισης, για την κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague.Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων φθορών είναι κυρίως η αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων και η υγρομόνωση των κερκίδων. Επιπλέον για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου θα υλοποιηθούν εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στα αποδυτήρια και στους λοιπούς χώρους, καθώς και χωροθέτηση και καθορισμός των χρήσεων στους εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν: 1. Εργασίες εξωτερικών χώρων κερκίδων που αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων θεατών, εσωτερικές επισκευές και διαμόρφωση βόρειας και νότιας κερκίδας, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εργασίες τοιχοποιίας, ψευδοροφών, περίφραξης, χρωματισμών και διαχείρισης αεεκ (απόβλητα εκσκαφών). 2. Παρεμβάσεις η/μ εργασιών που αφορούν υποσταθμό (οικίσκος) μέσης τάσης, ηλεκτρικούς πίνακες, pillar με εξωτερικό φις, σχάρες καλωδίων, διακόπτες – ρευματοδότες και τρίγωνο γείωσης από ηλεκτρόδια copperweld. 3. Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 4. Παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου με συνθετικό χλοοτάπητα (μεταξύ των κιγκλιδωμάτων και των κερκίδων) . 5 Κατασκευή δικτύου άρδευσης πρασίνου περιβάλλοντα χώρου”.

Γ.Σ.