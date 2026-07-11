Αίτημα ακύρωσης απόφασης για τη μονάδα βιοαερίου - Δήμαρχος Οιχαλίας και Επιτροπή Αγώνα στον Στ. Παπασταύρου

Η ιεραρχική προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας κατά της εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά “θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία διεξοδικά, με βάση και τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν”, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, σε συνάντηση στο υπουργείο, προχθές Πέμπτη.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη και ο υπουργός συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, έγινε γνωστό ότι πέρα από την ιεραρχική προσφυγή στον υπουργό, κατατέθηκε και Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη συνάντηση πήραν μέρος ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος και οι βουλευτές του νομού Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα ήταν η δήμαρχος Παναγιώτα Γεωργακοπούλου και συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ντίνα Νικολάκου και Μανώλης Μάκαρης, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας Γιάννης Αδαμόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας – πρόεδρος της Κοινότητας Κατσαρού Περικλής Σταυρόπουλος και ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, δημότης και ιδιοκτήτης επιχείρησης παρασκευής τροφίμων στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, παραβρέθηκε και ο πληρεξούσιος για το θέμα δικηγόρος Τρύφωνας Κόλλιας, ο οποίος ήδη από τις 17 Ιουνίου, κατέθεσε ενώπιον του υπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας ιεραρχική προσφυγή για την ακύρωση της ΑΕΠΟ της εγκατάστασης της μονάδας βιοαερίου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι θέσεις και οι σοβαρές ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας κι επισημάνθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Η δήμαρχος και τα μέλη της Επιτροπής αιτήθηκαν την ακύρωση της απόφασης έγκρισης της ΑΕΠΟ, καθώς διαφορετικά καταδικάζεται μια περιοχή σε ερημοποίηση.

Παράλληλα, τόνισαν ότι ήδη έχουν δρομολογήσει και την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η οποία και κατατέθηκε χθες 10 Ιουλίου, “ακριβώς γιατί είναι απολύτως στέρεη νομικά και ουσιαστικά η πεποίθησή μας είναι ότι το επίμαχο έργο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία”.

Από την πλευρά του, ο υπουργός κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι η ιεραρχική Προσφυγή του Δήμου θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία, διεξοδικά με βάση και τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν.

Ο Δήμος Οχαλίας σημειώνει ότι “ο Δήμος και η Επιτροπή Αγώνα παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, συνεχίζοντας με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της συγκεκριμένης εγκατάστασης”.