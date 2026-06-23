Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αναβλήθηκε η συζήτηση για το ακίνητο στη Μαρίνα

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι κάθετα αρνητικός στο σοβαρό ζήτημα - αίτημα άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ιδιωτικού) ακινήτου στην είσοδο της Μαρίνας.

Αυτό ξεκαθαρίστηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή, όπου το θέμα τελικά αναβλήθηκε, μετά από εκτενή συζήτηση, ώστε, όπως ζήτησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, σε επόμενη συνεδρίαση να παρίστανται, για να ενημερώσουν και να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα, η διευθύντρια Πολεοδομίας Σταυρούλα Αγρίου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Σύμφωνα και με την εισήγηση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης και ο προϊστάμενος του Τμήματος Χωροταξίας της Πολεοδομίας Κώστας Φύκιρης τόνισαν ότι “σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου του θέματος και θα πρέπει να επιβληθεί εκ νέου η αρθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση, όπως αυτή περιγράφεται στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο Καλαμάτας”. Και πρότειναν “την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους για αξία ύψους 328.901,95 ευρώ, όπως προκύπτει με συντελεστή δόμησης 0,6”.

Ο αντίδικος ιδιοκτήτης του ακινήτου Δημήτρης Γ. Λυκοτραφίτης, δικηγόρος, ανέφερε ότι το θέμα με τα δύο οικόπεδά του (τα διεκδικούσε το Ελληνικό Δημόσιο) “κρατάει εδώ και 60 χρόνια” και πως το επίμαχο οικόπεδο χαρακτηρίστηκε από το Σχέδιο Πόλης κοινωφελής χώρος για να κτιστεί Λιμεναρχείο. Ενημέρωσε ότι το 2010 προσέφυγε δικαστικά και μετά από πολλές αναβολές το 2024 εξεδόθη απόφαση, που αίρει την αναγκαστική δέσμευση του ακινήτου, καθώς δεν του έχει καταβληθεί αποζημίωση. Ανέφερε ότι ο Δήμος πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση και υποστήριξε πως έχει συναντήσει αδιαφορία και κακώς οι υπηρεσίες του Δήμου δεν τηρούν τον νόμο, ενώ πληροφόρησε ότι έχει καταθέσει αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο, για να εξετάσει αν έχει εφαρμοστεί του 2024 και να τιμωρήσει τον Δήμο.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι “το ακίνητο είναι χρήσιμο για τη λειτουργία της Μαρίνας, δεν μπορούμε να το αποδεσμεύσουμε” και πως “θα είναι επιζήμιο για τη λειτουργία της, αν γίνουν σπίτια”.

Ο κ. Φύκιρης ενημέρωσε ότι το ακίνητο ήταν εκτός Σχεδίου κι εντάχθηκε στο Σχέδιο με την αναθεώρηση του 1989. Δήλωσε πως δεν μπορούν να δώσουν αποζημίωση με συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8 και προτείνουν ποσό 328.901,95 ευρώ με συντελεστή 0,6.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εκτίμησε ότι θα έπρεπε με βάση το νόμο 1337 να έχει εφαρμοστεί εισφορά σε γη και σε χρήμα και μετά να γίνει συζήτηση για τον προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας.

Ο κ. Κουτραφούρης ξεκαθάρισε ότι είναι ρυμοτούμενος χώρος και μπορεί να αποχαρακτηριστεί μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ συμφώνησε με τον κ. Φύκιρη πως δεν μπορεί να πάρε όρους δόμησης.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Πολεοδομίας ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να δοθούν οι όροι δόμησης του 1905 (1,6), ούτε αποζημίωση με βάση αυτούς, αφού ήταν εκτός Σχεδίου του 1905.

Σε αυτή την άποψη αντέδρασε ο κ. Λυκοτραφίτης και υποστήριξε πως θα ζητήσει να αποζημιωθεί με την πραγματικά αξία του οικοπέδου “και θα το πληρώσετε 2 εκ. ευρώ”(!).