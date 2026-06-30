Καθυστερήσεις για τους πληγέντες στον Ταϋγέτο - Ο Δήμος Καλαμάτας αναμένει την έκθεση της ΕΑΓΜΕ

Το θέμα ανέδειξε ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι με τους πληγέντες που, όπως σημείωσε, παραμένουν εδώ και μήνες μακριά από τα σπίτια τους. Ο ίδιος στάθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί, αλλά και στις περιορισμένες μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή της έκθεσης από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, την ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη έκθεση είναι απαραίτητη προκειμένου να «ανάψει το πράσινο φως» για την επιχορήγηση και να προχωρήσει η διαδικασία ανακατασκευής των κατοικιών που έχουν πληγεί.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι το ποσό που θα προβλεφθεί για την αποκατάσταση θα είναι συγκεκριμένο, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επόμενες κινήσεις εξαρτώνται άμεσα από την ολοκλήρωση και αποστολή της έκθεσης της αρμόδιας αρχής.

Από την πλευρά της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Χρονόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος έχει ήδη απευθυνθεί εγγράφως προς την ΕΑΓΜΕ, επισημαίνοντας την καθυστέρηση στην έκδοση της έκθεσης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί επισκέψεις στην περιοχή από κλιμάκιο της Αρχής, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί το κρίσιμο αυτό στάδιο.

Τ.Αν.