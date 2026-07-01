Κατασκευή δρόμου για την παραλία της Ανάληψης

Αφού ανέφερε ότι ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος θα αυξήσει το τουριστικό ρεύμα, υπενθύμισε πως πάντα μιλούσε για καθέτους δρόμους από τον άξονα και ανακοίνωσε την ανάθεση μελέτης δρόμου από τον κόμβο Ανάληψης, ανατολικά του οικισμού και διασύνδεσή του με το παραλιακό μέτωπο.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για πάρα πολύ σημαντικό έργο κι ενημέρωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε συνάντηση στο υπουργείο Υποδομών, “για να δούμε τις συνθήκες διασύνδεσης στον άξονα με τον κόμβο της Ανάληψης, για να προβλεφθεί στο έργο”. Καταλήγοντας, είπε ότι “είμαστε στη διαδικασία διερεύνησης”.

Γ.Σ.