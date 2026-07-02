Δήμος Μεσσήνης: Καταψηφίστηκε η πρόταση για Πράσινα Σημεία

Οχι στην κατασκευή Πράσινων Σημείων στον Δήμο Μεσσήνης είπε η δημοτική αρχή, καταψηφίζοντας σχετική πρόταση της μείζονος μειοψηφίας, που κατέθεσε ο επικεφαλής της Κώστας Γεωργακόπουλος.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και αντιδήμαρχοι υποστήριξαν πως ο Δήμος δεν χρειάζεται τέτοια Σημεία και ότι είναι δύσκολο να χωροθετηθούν. Μάλιστα, επειδή ο κ. Γεωργακόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα κλαδέματα, κάποιοι εκτίμησαν ότι τα Πράσινα Σημεία είναι ...σκουπιδότοποι.

“Δεν έχουμε Πράσινα Σημεία, είναι καλά φυλασσόμενοι χώροι. Να ορίσουμε έναν χώρο ανά Δημοτική Ενότητα, να βάλουμε τουλάχιστον τα κλαδέματα”, πρότεινε ο Κ. Γεωργακόπουλος, εισηγούμενος το θέμα. Αντέδρασε στην εικόνα ρύπανσης και βρωμιάς σε διάφορες περιοχές στον Δήμο και την ανάληψη της διαχείρισης των απορριμμάτων, διαφόρων ειδών και ρευμάτων, από τους ιδιώτες, επισημαίνοντας πως “θα κάνουμε καλύτερο και ομορφότερο τον Δήμο μας”.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Ξενόγιαννης είπε ότι “βάσει πληθυσμού είμαστε μικρός Δήμος και δεν είμαστε υποχρεωμένοι”, ενώ αρνητικός ήταν και ο αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος, κάνοντας λόγο για σκουπιδότοπους και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η ευθύνη για τη διαχείριση των κλαδεμάτων είναι του κόσμου, υποστήριξε πως δεν υπάρχει ανάγκη για Πράσινο Σημείο και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να μαζέψει μπάζα από ανακαινίσεις κατοικιών και πολλά κλαριά από οπωρώνες.

Υπέρ των Πράσινων Σημείων τάχθηκε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη και ο συνάδελφός της Κώστας Μαλιώτης μίλησε για προστασία του περιβάλλοντος και ασφαλή λειτουργία των Πράσινων Σημείων.

Γ.Σ.