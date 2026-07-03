Αλλαγές αντιδημάρχων στην Καλαμάτα - Τα νέα πρόσωπα

Με τρεις αλλαγές, με αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις κάποιων προσώπων, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι, τους αντιδημάρχους, αλλά και τους προέδρους και αντιπροέδρους που θα προταθούν για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Αντιδήμαρχοι για πρώτη φορά γίνονται οι Γιάννης Δούβας και Σωτήρης Κριτσωτάκης.

Σε θέσεις αντιπροέδρων νομικών προσώπων προτείνονται οι σύμβουλοι Γεωργία Καμπουγέρη και Δημήτρης Λυμπερόπουλος, που είχαν εκλεγεί με την παράταξη Χειλά και ανεξαρτητοποιήθηκαν, υποστηρίζοντας, όμως, τη δημοτική αρχή, καθώς υπερψηφίζουν κάθε θέμα.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος, η σύνθεση της δημοτικής αρχής για την περίοδο 2026-2027 έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Αναστάσιος Ηλιόπουλος (μέχρι τέλος 2028, λήξη της αυτοδιοικητικής θητείας).

Αντιδήμαρχοι:

Συντήρησης υποδομών: Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Νέων έργων και κυκλοφοριακού: Βασίλης Κουτραφούρης.

Στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας: Βασίλης Παπαευσταθίου.

Αθλητισμού, τουρισμού κι επιχειρηματικότητας: Γιώργος Λαζαρίδης.

Οικονομικών και δημοτικής περιουσίας: Γιώργος Φάβας.

Διοίκησης και πολεοδομίας: Πιπίνα Κουμάντου.

Δημοτικής αστυνομίας και ΚΕΠ: Κώστας Παπαδάκης.

Πρασίνου, αγροτικής ανάπτυξης και διαχείρισης αδέσποτων: Γιάννης Δούβας.

Καθαριότητας, ανακύκλωσης και πολιτικής προστασίας: Αναστάσιος Σκοπετέας.

Κοινωνικής μέριμνας, φιλαρμονικής και δημοτικών κοινοτήτων Ταϋγέτου: Σαράντος Μαρινάκης.

Παιδείας και ΚΔΑΠ: Σωτήρης Κριτσωτάκης.

* Για την πρώτη περίοδο έως 31/12/26, άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται οι Βασίλης Κουτραφούρης, Αναστάσιος Σκοπετέας και Σωτήρης Κριτσωτάκης.

Αναπληρωτής δημάρχου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 ο Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

* Για τις θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου προτείνονται (θα εκλεγούν στο Δημοτικό Συμβούλιο):

Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ: Ανδρέας Καραγιάννης, αντιπρόεδρος Λυδία Εξηνταβελώνη.

Πρόεδρος Κ.Ε. Φάρις: Παντελής Δρούγας, αντιπρόεδρος Δημήτρης Βεργόπουλος.

Πρόεδρος Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας: Γιάννης Αναζίκος, αντιπρόεδρος Γιάννης Μπάκας.

Πρόεδρος Διοκλής Α.Ε.: Ιάκωβος Περρωτής, αντιπρόεδρος Δημήτρης Λυμπερόπουλος. Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: Ηλίας Κουτίβας, αντιπρόεδρος Γεωργία Καμπουγέρη. Πρόεδρος “Αειφόρος Πόλη”: Μαρία Αγγέλη.

Πρόεδρος Συνδέσμου Ύδρευσης: Χρήστος Μωραγιάννης, αντιπρόεδρος Γιάννης Μπάκας.

Προεδρεύουσα Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου: Λυδία Εξηνταβελώνη.

Υπεύθυνοι Δ.Ε. Αρφαρών Χρήστος Μωραγιάννης, Δ.Ε. Άριος Ιάκωβος Περρωτής, Δ.Ε. Θουρίας Γιάννης Αναζίκος.

“ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος, αφού ανέφερε ότι “βρισκόμαστε στα μέσα της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας”, παρατήρησε:

“Η νέα περίοδος που έχουμε μπροστά μας συνοδεύεται από σημαντικές απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες. Στην εξίσωση έχουμε πλέον και τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τις αλλαγές που επιφέρει και που προσδοκούμε να λειτουργήσουν επ’ ωφελεία των Δήμων μας και κατ’ επέκταση της ίδιας της κοινωνίας. Ως δημοτική αρχή, με συνέπεια, υπευθυνότητα και συλλογική προσπάθεια, είμαστε εδώ, αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Δήμου και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Και στην κατεύθυνση αυτή ο σωστός σχεδιασμός, η αποτελεσματική συνεργασία και η διαρκής παρουσία στην καθημερινότητα των πολιτών αποτελούν βασικά στοιχεία των πολιτικών μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες, συμβάλλοντας ο καθένας από τη θέση του στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. Η δημοτική αρχή έχει συνέχεια και η ανάληψη ευθύνης απ’ όλους, προφανώς υπηρετεί το πρόγραμμά μας, τις δεσμεύσεις μας, συνοδεύεται από λογοδοσία, διαρκή αξιολόγηση και προσήλωση στο αποτέλεσμα. Μοναδικός γνώμονας για εμάς είναι το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών”.

Για τις υπόλοιπες θέσεις, που αφορούν τα διοικητικά συμβούλια στα Νομικά Πρόσωπα και τους υπεύθυνους ανά τομέα, ο δήμαρχος είπε ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.