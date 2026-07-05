Καλαμάτα: Εγκρίθηκε μόνο η πρόταση για το Yachting Club - Από το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας

Η μοναδική εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων είναι ότι έχει έρθει στον Δήμο από το υπουργείο η πρόταση της τροποποίησης του μάστερ πλαν, που αφορά τη δημιουργία του τουριστικού καταφυγίου. Την αξιοποίηση, δηλαδή, μέρους των αποθηκών με τη δημιουργία Yachting Club, στο νότιο κομμάτι των αποθηκών – προς τη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, η πρόταση της τροποποίησης αναμένεται να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν και θα προωθηθούν οι διαδικασίες για τη ΣΜΠΕ, που θα ανατεθεί και θα πληρωθεί από τον Δήμο Καλαμάτας.

Με όλα αυτά πρόκειται να δοθεί μια ακόμα παράταση – μέχρι τώρα έχουν δοθεί 8(!), στη συνολική προθεσμία περαίωσης της μελέτης με τίτλο “Τεχνικές μελέτες των νέων έργων του προγραμματικού σχεδίου (Master plan) του λιμένα Καλαμάτας”, πέραν της 18ης Σεπτεμβρίου, που έχει εγκρίνει η Ειδική Γραμματεία Υδραυλικών Εργων και Κτηρίων του υπουργείου Υποδομών.

Η εκτίμηση πλέον είναι ότι η ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ του μάστερ πλαν για το λιμάνι της Καλαμάτας πάει για το 2027.

* Στο μεταξύ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και να επιδεινώνεται κιόλας ο ανατολικός μόλος του λιμανιού στα “Βραχάκια”, που πλέον δεν προσφέρει προστασία στον προλιμένα της Καλαμάτας.

Από τους σεισμούς του 1986 έχει την εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου, που χρόνο με τον χρόνο όλο και καταστρέφεται περισσότερο από τους ισχυρούς κυματισμούς της θάλασσας.

Η αποκατάστασή του είναι μέρος της υλοποίησης του μάστερ πλαν του λιμανιού. “Είναι από τα έργα που πρέπει να προταχθούν η προστασία και η θωράκισή του”, μας επισήμανε ο δήμαρχος και διευκρίνισε πως “πρέπει να εγκριθεί το μάστερ πλαν και μετά να διεκδικήσουμε χρήματα για την ανακατασκευή του”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του στην “Ε” του Σαββατοκύριακου 25 – 26 Απριλίου, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είχε σημειώσει:

“Για να ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν του λιμανιού απαιτήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Περιμέναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το υπουργείο, που αυτό υλοποιεί το μάστερ πλαν, να αναθέσει την ΣΜΠΕ. Δεν το έκανε και αποφασίσαμε να το κάνουμε εμείς. Και μέσα σε αυτή την τροποποίηση της ΣΜΠΕ έχουμε περιγράψει πλέον και τη δημιουργία του τουριστικού καταφυγίου. Δηλαδή, την αξιοποίηση μέρους των αποθηκών με τη δημιουργία Yachting Club, στο νότιο κομμάτι των αποθηκών – προς τη θάλασσα – και άνοιγμά τους. Εχουμε διάφορα σχέδια με τον περιφερειάρχη, για να δώσουμε μια διαφορετική ταυτότητα στο συγκεκριμένο σημείο”.

Ο κ. Βασιλόπουλος είχε εξηγήσει πως “προχωρήσαμε, αναθέσαμε την ΣΜΠΕ, όμως, πριν κατατεθεί, μας είπε το υπουργείο να την ανακαλέσουμε, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσει τους δικούς του χρόνους και μετά να ανατεθεί η ΣΜΠΕ. Την αναθέτουμε πάλι, αλλά η δουλειά έχει γίνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Περιμένουμε το υπουργείο να μας δώσει την έγκριση ότι επίσημα «αναθέστε την ΣΜΠΕ», την έγκριση ότι θα την πληρώσουμε εμείς. Και αυτό μας γύρισε κάποιους μήνες πίσω”.

Συνεχίζοντας, εκτίμησε ότι “μόλις μας δώσει το υπουργείο την έγκριση, προχωράμε και θα έχουμε άμεσα την ΣΜΠΕ” και σημείωσε: “Μέσα από την ΣΜΠΕ και τη διαμόρφωση τουριστικού καταφυγίου θέλουμε να πετύχουμε τη δυνατότητα να γίνει προσβάσιμος ο συγκεκριμένος χώρος, να αξιοποιηθεί μέρος των αποθηκών, θα αλλάξουν τελείως. Και να δημιουργηθούν οι υποδομές για να μπορούμε να φιλοξενούμε εκεί σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega yachts)”.

* Στην 8η παράταση που είχε εγκρίνει η Ειδική Γραμματεία Υδραυλικών Εργων και Κτηρίων του υπουργείου Υποδομών τον Οκτώβριο του 2025, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης της μελέτης με τίτλο “Τεχνικές μελέτες των νέων έργων του προγραμματικού σχεδίου (Master plan) του λιμένα Καλαμάτας”, έως την 18η Σεπτεμβρίου 2026, στο σκεπτικό της απόφασης, επισημαινόταν, μεταξύ άλλων, ότι ελήφθησαν υπόψη: “Το γεγονός ότι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας ανέλαβε να εκπονήσει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και την Κυκλοφοριακή Μελέτη Υποστήριξης της ΣΜΠΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της μελέτης. Η σύμβαση για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ υπογράφηκε στις 21-11-2024. Την χορήγηση τρίμηνης παράτασης εκπόνησης της ΣΜΠΕ μέχρι 21-06-2025 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. Το με Α.Π. 39252/ΜΕΛ 1006/05-03-2025) έγγραφο, με το οποίο η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ διαβίβασε στον ανάδοχο το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου εντός του λιμένα στην περιοχή, όπου ήδη προβλέπεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega yachts)”.