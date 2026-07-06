Καλαμάτα: Η «Μάνα Ελιά» υποδέχεται το κοινό για όλο το καλοκαίρι

Τις πόρτες του Επιδεικτικού Αγρού «Μάνα Ελιά» ανοίγουν στο κοινό ο Δήμος Καλαμάτας και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έως τις 31 Αυγούστου.

Στην καρδιά του Αγρού βρίσκεται η ίδια η «Μάνα Ελιά», ένα υπεραιωνόβιο δέντρο της ποικιλίας ελιάς Καλαμών, ένα μνημείο της φύσης με ιστορία 1.700 ετών. Ο επισκέπτης θα γνωρίσει τη Μάνα Ελιά και την ιστορία της, θα δει μια σπάνια συλλογή με 20 από τις σημαντικότερες Ελληνικές Ποικιλίες Ελιάς και θα μάθει πώς οι αγροοικολογικές υποδομές κρατούν τον ελαιώνα σε ισορροπία.

Η επίσκεψη στη «Μάνα Ελιά» δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη σημασία της διατήρησης των ποικιλιών, τη βιώσιμη διαχείριση του ελαιώνα και τον ρόλο της έρευνας στη σύγχρονη ελαιοκομία. Μια εμπειρία που συνδυάζει γνώση, φύση και ιστορία.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. – 1 μ.μ.), στην οδό Λακωνικής 87.

Πληροφορίες και ομαδικές επισκέψεις στο: manaelia@elgo.gr.