Επετειακή εκδήλωση για τον Τέλλο Αγρα

Επετειακή εκδήλωση για τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα Σαράντο Αγαπηνό – Τέλλο Άγρα, καταγόμενο από τους Γαργαλιάνους πραγματοποίησε ο Δήμος Τριφυλίας το απόγευμα της Κυριακής στους Γαργαλιάνους.

Στο πάρκο της πόλης που βρίσκεται ο ανδριάντας του τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών από τον πρόεδρο του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο εκ μέρους της κυβέρνησης, τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλη εκ μέρους της Βουλής, τον αντιπεριφερειάρχη Αναστάσιο Αδαμόπουλο, τον Αντισμήναρχο ιπτάμενο Χρήστο Ναούμη εκ μέρος της ΠΑ, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Αντώνιο Μπουζαλά εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Μεσσηνίας Πύραρχο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, τον Πλοίαρχο ΛΣ Χρήστο Μπιμπή, το Δήμαρχο Έδεσσας Ιωάννη Τσεπκεντζή, τον πρόεδρο της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιο, από μαθητές των σχολικών μονάδων της πόλης και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων, η οποία και άνοιξε την παρέλαση που ακολούθησε από μαθητές των σχολείων και μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Γαργαλιάνων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου χαιρετισμό απεύθυναν ο πρόεδρος του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης τονίζοντας ότι “υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας του, που έδωσε για τη πατρίδα την ίδια του τη ζωή. Ας παραδειγματιστούμε από τη θυσία του και ας αντλήσουμε δύναμη από την αντρειοσύνη του”.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος τόνισε πως “σε μια εποχή δύσκολη παλληκάρια σαν τον Σαράντο Αγαπηνό τα άφησαν όλα και ανέβηκαν εθελοντές στη Μακεδονία μας, έδωσαν το μεγάλο αγώνα και θυσιάστηκαν, προετοιμάζοντας το έδαφος όπου 5 χρόνια μετά ο ελληνικός στρατός έγραψε λαμπρές σελίδες και έφερε τη Μακεδονία στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδα. Αποτελεί παράδειγμα φωτεινό για όλους μας”. Ενώ κάνοντας αναφορά στη σημερινή κατάσταση τόνισε πως “η πατρίδα μας είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης. Κάνουμε διάλογο με τους γείτονες, την Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι παραχωρούμε τίποτα, αντιθέτως κατοχυρώνουμε στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο τα δικαιώματα μας. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Κλείνοντας τόνισε πως έχουμε χτίσει ισχυρές συμμαχίες με ισχυρά κράτη. Ενώ επισήμανε πως πρέπει να έχουμε ενότητα και πολιτική σταθερότητα.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς τόνισε πως ο Τέλλος Άγρας “δεν πάλεψε για αξιώματα και προσωπική αναγνώριση αλλά πάλεψε για αξίες ανώτερες. Η θυσία του είναι σύμβολο ηρωισμού. Η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας δεν είναι τα όπλα αλλά οι άνθρωποι της, αυτό είναι το μήνυμα που μας παρέδωσε ο Τέλλος Άγρας”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος σημείωσε πως “δεν τιμάμε μόνο έναν ήρωα, αλλά τιμάμε αξίες και ιδανικά όπως ο πατριωτισμός και η ανιδιοτελής προσφορά”.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας Ιωάννης Τσεπκεντζής ευχαρίστησε για την φιλοξενία και ειδικά τον πρόεδρο της ΔΚ Γαργαλιάνων κ. Καραχάλιο, αναφέρθηκε στους δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο Δήμους, η δράση και ο αγώνας του, τόνισε για τον Τέλλο Άγρα, δυνάμωσαν το κίνημα του εθελοντισμού. Ενώ υπογράμμισε ότι αυτοί οι δεσμοί που έχουμε σήμερα είναι το καλύτερο αντίδωρο στον ήρωα. Η ανιδιοτελείς θυσία όταν συνοδεύεται από υψηλά ιδανικά θα αποτελεί πάντα φωτεινό φάρο, είπε κλείνοντας.

Ακολούθησε ομιλία από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινόπουλου, καθώς ο κεντρικός ομιλητής Δημήτρης Παπανδρέου δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων.

Κ.Μπ.