Αντιδράσεις για το κλείσιμο του δρόμου Εύα – Αριστοδήμειο

Αντιδράσεις σημειώθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, για τον αποκλεισμό της Αρχαίας Μεσσήνης και της περιοχής της Ιθώμης, εξαιτίας των εργασιών βελτίωσης και του κλεισίματος του δρόμου στο τμήμα Εύα – Αριστοδήμειο.

Πρόκειται για το πολύπαθο έργο βελτίωσης του δρόμου Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα, που υλοποιείται με εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνονται εργασίες μόνο στο τμήμα Εύα – Αριστοδήμειο, με αργούς ρυθμούς. Εδώ και 1,5 μήνα έχει αποκλειστεί το συγκεκριμένο τμήμα για να ασφαλτοστρωθεί με αρχικά χρονοδιάγραμμα ενός μήνα, αλλά έγιναν εργασίες υπόγειων υποδομών και προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ακόμα περισσότερο.

Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, παρατηρώντας ότι “είναι κομμένος ο δρόμος και δεν πάει ο κόσμος στην Αρχαία Μεσσήνη. Και δεν έχουμε πειστική απάντηση πότε θα ανοίξει”. Ανέφερε, ακόμα, πως “δεν υπάρχει συγκοινωνία για τα χωριά” κι επέκρινε τη δημοτική αρχή που δεν καθάρισε τους παρακαμπτηρίους (από Αριστοδήμειο προς Πλατύ), με αποτέλεσμα “τα καλάμια να είναι μέσα στον δρόμο και να μην περνάει τίποτα”.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης υπεραμύνθηκε του κλεισίματος του δρόμου, υποστηρίζοντας ότι δεν τολμούσε κανείς να κάνει το έργο βελτίωσης με τον δρόμο σε λειτουργία. “Αν γινόταν ένα ατύχημα, θα πηγαίναμε στον Εισαγγελέα”, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι χρειάζεται υπομονή και πως επικοινωνεί κάθε μέρα με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Στις απόψεις του αντιδημάρχου αντέδρασε ο Κ. Γεωργακόπουλος, που ανέφερε ότι “δουλεύουν 2 άτομα” και τόνισε πως “έχει αποκλειστεί η Αρχαία Μεσσήνη, το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου. Παρατήρησε ότι “το ΚΤΕΛ δεν έρχεται καθόλου” και προέτρεψε τον Δήμο να το δει αυτό και να καλέσει Περιφέρεια κι εργολάβο “να μας πουν πότε θα τελειώσουν”.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος παραδέχθηκε ότι “δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση” και ανέφερε πως “προέκυψε η ζημιά με τις οπτικές ίνες” και “καθυστέρηση που δεν ήταν στο πρόγραμμα”, εκτιμώντας ότι 10 με 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση θα τελειώσει το Εύα – Αριστοδήμειο. Αναγνώρισε ότι έχει δίκιο ο κόσμος, συνέστησε, όμως, υπομονή και παρατήρησε πως απομένει το τμήμα Εύα – Μεσσήνη “κι εκεί να δούμε πώς θα γίνει”.