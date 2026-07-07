Πιο βόρεια θα πάει η γέφυρα στον Πάμισο

Η γέφυρα που θα συνδέσει την Δυτική Παραλία της Καλαμάτας με την Μπούκα της Μεσσήνης, κοντά στις εκβολές Παμίσου, η οποία μελετάται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχεδιάζεται να πάει πιο βόρεια, για να είναι ενδιάμεσα των χρήσεων γης στην περιοχή.

Αυτό ενημέρωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας στο θέμα που έθεσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, στην τελευταία συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και παρατήρησε ότι “μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο”.

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρακόπουλος επισήμανε τη μεγάλη σημασία της κατασκευής γέφυρας κοντά στις εκβολές Παμίσου, που θα ενώσει την Καλαμάτα με τη Μεσσήνη, που θα ενοποιήσει το παραλιακό μέτωπο των δύο δήμων. Εκανε λόγο για στρατηγικό έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, για ένα όραμα για μητροπολιτική ανάπτυξη και συμπλήρωσε ότι θα οδηγήσει σε τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, θα αποτελέσει μαγνήτη για επενδύσεις και θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και την προστασία του οικοσυστήματος του Παμίσου.

“Είναι ώρα να διασυνδεθούμε οικονομικά και αναπτυξιακά”, απάντησε ο δήμαρχος και πληροφόρησε ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη της γέφυρας και υποβλήθηκε για έλεγχο πληρότητας φακέλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ενημέρωσε πως θα ακολουθήσουν η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαβούλευση και η παρουσίαση της μελέτης από τους μελετητές και επόμενα βήματα θα είναι η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.