Δήμος Μεσσήνης: Δέκατη παράταση για τις μελέτες της “Βιώσιμης Πόλης”

Δέκατη παράταση(!) της προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και “Βιώσιμης Πόλης” για τις μελέτες ασφαλτοστρώσεων, αναπλάσεων, πεζοδρομίων, κατασκευής αποδυτηρίων και νομιμοποίησης σχολικών κτηρίων, για 3 μήνες, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “η παράταση δίνεται για λόγους που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της «Βιώσιμης Πόλης » και της Ομάδας Μελέτης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Κι επισημαίνεται ότι “η παράταση δεν φέρει κάποια οικονομική επιβάρυνση στα συμβαλλόμενα μέρη”.

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης είναι 94.500 ευρώ, η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και η αρχική προθεσμία ήταν 12 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 27 Οκτωβρίου 2021(!).

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τις αρχές Ιουνίου έχουν παραδοθεί: Οι μελέτες ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων. Η υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 και εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας για υφιστάμενα σχολεία. Η μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων στην Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης (οδοί Σ. Πατατζή – Ναυαρίνου και Φοίβου Κούτσικα).

Επίσης, έχουν παραδοθεί οι μελέτες για την κατασκευή αποδυτηρίων ποδοσφαίρου και τένις στο

αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας στη Μεσσήνη, αλλά εκκρεμεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας. Επισημαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκρίσεων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αναφέρεται, ακόμα, ότι Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει εγκρίνει τους όρους δόμησης για την κατασκευή αποδυτηρίων ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης, αναψυκτηρίου, κοινόχρηστων χώρων υγιεινής (WC), δύο γηπέδων αντισφαίρισης, τεσσάρων χώρων στάθμευσης συνολικής δυναμικότητας 92 θέσεων και μεταλλικές, λυόμενες κερκίδες 116 θέσεων, εντός του αθλητικού κέντρου Λαζαρίνας.

Γ.Σ.