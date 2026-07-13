Παραθερισμός στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου

Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη περίοδος παραθερισμού στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας, η κατασκήνωση βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, καθώς προηγήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των υποδομών της δομής.

Σημειώνεται ότι η κατασκήνωση κατά τη φετινή θερινή περίοδο θα φιλοξενήσει νέους και ηλικιωμένους σε συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περιόδους.

Ο παραθερισμός ξεκίνησε και θα διαρκέσει για την α’ περίοδο έως 22 Ιουλίου. Η β’ κατασκηνωτική περίοδος είναι προγραμματισμένη από 23 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής συνεχίζεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps (https://kalamata.icamps.gr).