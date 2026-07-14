Δήμος Καλαμάτας: Μπαίνουν οι πρώτες κάμερες αστυνόμευσης σε έξι σημεία

Στην εγκατάσταση των έξι πρώτων καμερών ασφαλείας σε κομβικά σημεία στο δήμο Καλαμάτας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Οπως ανακοινώθηκε χθες η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί και θα έχει ολοκληρωθεί το πρωί της Παρασκευής, με τις κάμερες να τίθενται σε λειτουργία.

Τα έξι σημεία εγκατάστασης των καμερών είναι στον κόμβο Ζαφείρη, στον κόμβο Θουρίας, στον κόμβο Ασπροχώματος, στην αίθουσα εκδηλώσεων “Σκούρας” στο Αριοχώρι, στον Αγιο Κωνσταντίνο και στο δημοτικό σχολείο στον Αρι. Η εμβέλεια των καμερών θα είναι 50 μέτρα.

Πρόκειται για σημεία που είχαν χαρτογραφηθεί από την διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας της ΕΛ.ΑΣ. και θεωρείται πως θα βοηθήσουν στην καταγραφή παραβατικών συμπεριφορών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας που συνεχίζει να ταλαιπωρεί πολλά χωριά στον δήμο Καλαμάτας.

Από τις κάμερες ασφαλείας θα αντλείται υλικό που θα αποθηκεύεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, που βρίσκεται πλέον στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Πρόκειται για μία καλύτερη εποπτεία αυτών των περιοχών, που θα βοηθήσουν την Αστυνομία στην αποτροπή και καταστολή της παραβατικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δήμος Καλαμάτας είναι από τους πρώτους δήμους της χώρας που τοποθετούνται κάμερες για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που είχε επισκεφτεί την Καλαμάτα στα τέλη Νοεμβρίου, σταδιακά θα εγκατασταθούν κάμερες σε 130 σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 113 κάμερες στον δήμο Καλαμάτας και 17 στο δήμο Μεσσήνης, σύμφωνα με τα μνημόνια που είχαν υπογράψει οι δήμαρχοι των δύο δήμων.

Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας έχουν υπογράψει και οι άλλοι δήμοι της Μεσσηνίας. Συνολικά σε όλο το νομό θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 359 κάμερες ασφαλείας.

Κ.Ηλ.