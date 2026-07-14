Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 132 εργαζομένων για καθαριότητα σχολικών μονάδων

Στην πρόσληψη 132 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2026-2027 προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης από τη Δημοτική Επιτροπή. Η απόφαση προβλέπει 41 θέσεις πλήρους και 91 θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ ο Δήμος θα καλύψει από ίδιους πόρους ποσό που προσεγγίζει τις 396.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερες ώρες καθαριότητας από εκείνες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, το υπουργείο έχει εγκρίνει για τον Δήμο Καλαμάτας έως 133 προσλαμβανόμενους και συνολικά 400 ώρες ημερήσιας απασχόλησης. Η δημοτική αρχή επέλεξε να προσλάβει 132 άτομα, από τα οποία τα 41 θα εργάζονται με πλήρη απασχόληση, 6,5 ωρών ημερησίως, και τα 91 με τρίωρη ημερήσια απασχόληση.

Με αυτή την κατανομή, οι συνολικές ημερήσιες ανθρωποώρες διαμορφώνονται στις 539,5, δηλαδή κατά 139,5 ώρες περισσότερες από τις εγκεκριμένες. Η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση για τον Δήμο υπολογίζεται σε 395.777,50 ευρώ και θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ίση με το διδακτικό έτος, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή επικεντρώθηκε, ωστόσο, όχι μόνο στο ύψος της δαπάνης, αλλά και στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης έκανε λόγο για μια μορφή «ομηρίας» που δημιουργείται μέσα από την επαναλαμβανόμενη διαδικασία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όπως σημείωσε, κάθε χρόνο οι εργαζόμενες καλούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία πρόσληψης, χωρίς να διαθέτουν σταθερότητα και χωρίς να γνωρίζουν αν θα απασχοληθούν στο ίδιο σχολικό περιβάλλον.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο θα επιτρέπει μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των σχολείων. Κατά την τοποθέτησή του, ένας σταθερός αριθμός εργαζομένων θα μπορούσε να αναλαμβάνει συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, ώστε να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου και να αποφεύγονται οι συνεχείς μετακινήσεις.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι οι ώρες καθαριότητας που εγκρίνει και χρηματοδοτεί το αρμόδιο υπουργείο προκύπτουν από συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, στον οποίο συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των αιθουσών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρατική χρηματοδότηση που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό ανέρχεται περίπου στις 850.000 ευρώ. Όπως υπογράμμισε, ο Δήμος θα μπορούσε να περιοριστεί σε αυτό το ποσό, όπως συμβαίνει σε άλλους δήμους της χώρας, ωστόσο από το 2021 έχει επιλέξει να διαθέτει επιπλέον δημοτικούς πόρους, ώστε η καθαριότητα των σχολικών μονάδων να βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία, ανέφερε ότι το κόστος για το προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης φτάνει περίπου το 1,25 εκατ. ευρώ, με τον Δήμο να συνεισφέρει περί τις 400.000 ευρώ. Μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό καθαριότητας και τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η συνολική δαπάνη προσεγγίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 1,7 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό περίπου 1,15 εκατ. ευρώ καλύπτονται από κρατικούς πόρους, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται από τον Δήμο.

Ο κ. Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση αποτελεί συνειδητή επιλογή της δημοτικής αρχής, ώστε τα σχολεία να διατηρούνται στην κατάσταση που απαιτείται και να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών κοινοτήτων.

Τ.Αν.