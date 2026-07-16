Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Τίμησαν τη Νέλλη Αδαμοπούλου

Την προσφορά στον Δήμο Καλαμάτας της Νέλλης Αδαμοπούλου που έφυγε από τη ζωή, ανεπάντεχα την περασμένη εβδομάδα, τίμησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της.

Μιλώντας για τη Ν. Αδαμοπούλου με την οποία συνεργάστηκε για πολλά χρόνια ως διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, φανερά συγκινημένος, αφού ανέφερε ότι “έφυγε πρόωρα και με απρόσμενο τρόπο”, σημείωσε πως η Νέλλη Αδαμοπούλου “υπήρξε εμβληματικό πρόσωπο στον Δήμο, γραμματέας στην Τεχνική Υπηρεσία που συνέδεε την Τ.Υ. με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου”. Επισήμανε την την ακεραιότητα, την ανιδιοτελή συμπεριφορά και την ευθύτητα του χαρακτήρα της. Παρατήρησε ότι

είχε το θάρρος της γνώμης της και παρατήρησε πως “ήταν αισιόδοξος και προοδευτικός άνθρωπος, επίμονη, δίκαιη και μαχητική “.

Ο Β. Τζαμουράνης ανέφερε ότι “συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια”, εξήρε “την προσφορά της στην Τεχνική Υπηρεσία, στον Δήμο και στην πόλη”, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της και κατέληξε: “Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό”.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε ότι “ήταν υπέροχος άνθρωπος”.

Γ.Σ.