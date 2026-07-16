Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Ένταση για παραχώρηση χώρων στη Μικρομάνη

Μια υπόθεση που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να έχει ως επίκεντρο τη συνεργασία, τη διατήρηση της τοπικής μνήμης και την πολιτιστική δραστηριότητα του χωριού, ανέδειξε αντίθετα τη βαθιά ασυμφωνία ανάμεσα στους συλλόγους και τον πρόεδρο της Κοινότητας. Κάθε πλευρά παρουσίασε τη δική της εκδοχή για το ιστορικό της υπόθεσης και τις ανάγκες που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς να φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί πραγματική συνεννόηση.

Η εισήγηση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία προβλέπει τη δωρεάν παραχώρηση των χώρων για πέντε χρόνια στον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μικρομάνης, στον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» και στον Σύλλογο των Απανταχού Μικρομαναίων.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας υποστήριξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε διαρκής διαφωνία ανάμεσα στους τρεις συλλόγους και τον πρόεδρο της Κοινότητας, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν αλλεπάλληλα έγγραφα και συναντήσεις μέχρι να προκύψει μια κοινή κατεύθυνση. Όπως σημείωσε, ούτε στο Συμβούλιο της Κοινότητας υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την παραχώρηση των χώρων. Κατά τον ίδιο, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μια όσο το δυνατόν δικαιότερη κατανομή, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των πλευρών. Η απόφαση τελικά προχώρησε κατά πλειοψηφία, με τον κ. Φάβα να εκτιμά ότι η προτεινόμενη λύση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μικρομάνης, Μιχάλης Κοτσιλιέρης, αντέδρασε σε όσα ακούστηκαν, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και παρουσιάζοντας το ιστορικό της υπόθεσης από το 2024 και τις αποφάσεις που είχε λάβει το Συμβούλιο της Κοινότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ασφάλειας πρόσβασης στο Κοινοτικό Κατάστημα, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην επαρχιακή οδό και, όπως ανέφερε, δεν διαθέτει πεζοδρόμιο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν και συναισθηματικοί λόγοι για να στεγαστούν όλοι οι σύλλογοι στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, το οποίο αποτελεί έναν χώρο συνδεδεμένο με την ιστορία και τις μνήμες των κατοίκων της Μικρομάνης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς υποστήριξε ότι το πρόβλημα διαιωνίζεται επειδή ο Δήμος δεν έχει λάβει εξαρχής σαφή θέση. Κατηγόρησε, μάλιστα, τη δημοτική αρχή ότι προστατεύει πρόσωπα που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό της και σήμερα βρίσκονται στο Συμβούλιο της Κοινότητας. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της στέγασης όλων των συλλόγων στο σχολείο, εκτιμώντας ότι υπάρχουν επαρκείς χώροι και ότι μπορεί να βρεθεί λύση που να επιτρέπει ακόμη και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. Αναφερόμενος στον Σύλλογο των Απανταχού Μικρομαναίων, σημείωσε ότι αποτελείται κυρίως από ανθρώπους με άμεση καταγωγή από το χωριό, σε αντίθεση, όπως υποστήριξε, με άλλους συλλόγους που έχουν ευρύτερη σύνθεση από τη Μεσσηνία. Κλείνοντας, άσκησε έντονη κριτική σε πρόσωπα του τοπικού πεδίου, λέγοντας ότι ορισμένοι συμπεριφέρονται σαν «ιδιοκτήτες του χωριού» και ότι όλοι θα πρέπει τελικά να μάθουν να συνυπάρχουν. Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Αναζίκος υποστήριξε ότι όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, καθώς ο καθένας διαθέτει μέλη, δράση και ανθρώπους που τον στηρίζουν. Κατά την άποψή του, η δημοτική αρχή οφείλει να διαθέσει με δίκαιο τρόπο τους διαθέσιμους χώρους. Παράλληλα, απέδωσε σημαντικό μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση στους χειρισμούς του προέδρου της Κοινότητας. Ο κ. Κοτσιλιέρης αντέδρασε, κατηγορώντας τον για παραποίηση της πραγματικότητας και επικαλούμενος τις επίσημες αποφάσεις του Συμβουλίου. Ακολούθησε έντονος διάλογος, ο οποίος επιβεβαίωσε το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το θέμα. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης χαρακτήρισε θλιβερό το γεγονός ότι ένα μικρό χωριό διχάζεται για τον διαμοιρασμό δημοτικών αιθουσών. Εκτίμησε ότι το Κοινοτικό Κατάστημα θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσει τον αυτοτελή θεσμικό του χαρακτήρα, ενώ, εφόσον το πρώην σχολείο διαθέτει επαρκείς χώρους, όλοι οι σύλλογοι μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί μέσα από ένα πλαίσιο συνύπαρξης.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, υπενθύμισε ότι αντίστοιχη αντιπαράθεση είχε εκδηλωθεί παλαιότερα στον Άγιο Φλώρο, αποδίδοντας και τότε ευθύνες στη δημοτική αρχή για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης. Αναφέρθηκε επίσης στον Σύλλογο Γυναικών «Μαρία Πολυδούρη», σημειώνοντας ότι, λόγω και του ονόματος που φέρει, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερο βάρος σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατά τον ίδιο, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να στεγαστούν όλοι οι σύλλογοι στο σχολείο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι οι προσωπικές διαφορές φαίνεται να δυσκολεύουν κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Ο Γιώργος Φάβας επανήλθε, λέγοντας ότι η δημοτική αρχή καταβάλλει προσπάθειες για να ενωθεί το χωριό και ότι η πρόταση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις επιθυμίες των συλλόγων. Έφερε ως παράδειγμα άλλες Κοινότητες, όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι συνεργάζονται με τους προέδρους, επισημαίνοντας ότι βασική αποστολή τους θα πρέπει να είναι η κοινωνική συνοχή και όχι η όξυνση των διαφορών. Απαντώντας στον Δημήτρη Φαββατά, τον ρώτησε αν, όταν ο ίδιος ήταν αντιδήμαρχος Θουρίας, αντίστοιχο δημοτικό κτίριο είχε παραχωρηθεί σε πολιτιστικό σύλλογο ή σε ιδιώτη, ενώ τόνισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή κινείται με γνώμονα τη χρήση των χώρων αποκλειστικά από συλλογικούς φορείς. Ο κ. Φαββατάς ζήτησε έντονα τον λόγο επί προσωπικού, ωστόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αναστάσιος Ηλιόπουλος, δεν του τον παραχώρησε. Παρά τις παρεμβάσεις του Βασίλη Τζαμουράνη, του Δημήτρη Οικονομάκου και του αντιπροέδρου του ΔΣ Κώστα Τσαπόγα, η απόφαση δεν άλλαξε. Δυσαρέσκεια για τη στάση αυτή εξέφρασε και ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, ωστόσο ο κ. Ηλιόπουλος δεν έκανε πίσω.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι ο Δήμος επέλεξε τη δικαιότερη δυνατή λύση και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Μικρομάνη θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Υπενθύμισε δε ότι δεν αποτελεί υποχρέωση των δήμων να εξασφαλίζουν έδρα σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο, ωστόσο γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερε, μάλιστα, παραδείγματα συλλόγων στην Καλαμάτα που στεγάζονται σε χώρους επί κεντρικών δρόμων, όπως στις οδούς Μακεδονίας και Μαυρομιχάλη, χωρίς να διαθέτουν ιδανικές συνθήκες πρόσβασης. Σχολιάζοντας τις ενστάσεις για την ασφάλεια στο Κοινοτικό Κατάστημα, χαρακτήρισε υπερβολικό το επιχείρημα ότι τα παιδιά κινδυνεύουν επειδή χρειάζεται να διασχίσουν τον δρόμο του χωριού. Παράλληλα, εξήρε το έργο όλων των συλλόγων της περιοχής και του προέδρου, αλλά σημείωσε ότι πίσω από τις διαφορετικές απαιτήσεις φαίνεται να υπάρχουν προσωπικές διαμάχες και χειρισμοί που δυσκολεύουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει πλέον ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης των χώρων, μένοντας να φανεί αν ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές θα πέσουν οι τόνοι.