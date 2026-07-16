Δήμος Καλαμάτας: Νέα πρόταση για έργα ύδρευσης 2 εκατ. ευρώ

Την προετοιμασία νέας πρότασης, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση πρόσθετων έργων ύδρευσης στον Δήμο Καλαμάτας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στη ΔΕΥΑΚ, με σκοπό τη λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Αρφαρών.

Η νέα πρόταση αναμένεται να υποβληθεί στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του χρηματοδοτικού προγράμματος, με τον ίδιο να σημειώνει ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει ένα ακόμη σημαντικό ποσό για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στη Μικρομάνη, όπου το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, καθώς και στον Άρι. Ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια, θα εξεταστεί και η κατασκευή πρόσθετων δεξαμενών σε άλλες περιοχές.

Η εξαγγελία έγινε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση νέας χρηματοδότησης ύψους 2 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης στον Δήμο Καλαμάτας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει, σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, την κατασκευή τεσσάρων νέων δεξαμενών και περίπου 11 χιλιομέτρων αγωγών ύδρευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση στη ΔΕΥΑΚ τμήματος δημοτικού χώρου στη θέση «Άγιος Νικόλαος», στη Δημοτική Κοινότητα Αρφαρών, για χρονικό διάστημα 99 ετών. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της γεώτρησης, την κατασκευή οικίσκου, βανοστασίου και δεξαμενής, καθώς και για τα απαραίτητα συνοδά έργα και τις εγκαταστάσεις ενίσχυσης του υδρευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, η γεώτρηση έχει ήδη ανορυχθεί και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού. Η ΔΕΥΑΚ είχε επισημάνει στο αίτημά της ότι η συγκεκριμένη θέση κρίθηκε κατάλληλη, με στόχο την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής με το μικρότερο δυνατό κόστος και την παροχή νερού κατάλληλου για πόση. Η παραχώρηση αφορά έκταση περίπου 1.186,90 τετραγωνικών μέτρων, εντός μεγαλύτερης δημοτικής ιδιοκτησίας κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Κατά τη συζήτηση, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς έθεσε ζήτημα αποτελεσματικότητας του προγράμματος γεωτρήσεων. Επικαλούμενος, όπως είπε, στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, ανέφερε ότι από τις εννέα γεωτρήσεις οι τέσσερις δεν είναι ενεργές.

Ο κ. Φαββατάς έκανε λόγο για σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο, κατά την άποψή του, δεν έχει αποδώσει στον αναμενόμενο βαθμό. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό ότι ορισμένες νέες γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ενδεχομένως αλληλεπίδραση και να περιορίζεται η απόδοσή τους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υποστήριξε ότι η ΔΕΥΑΚ θα πρέπει να προχωρήσει σε συνολική αξιολόγηση του προγράμματος. Όπως σημείωσε, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να συνεχιστεί ή αν είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε διαφορετικές λύσεις.

Ως τέτοια κατεύθυνση ανέφερε την αξιοποίηση των νερών του Αγίου Φλώρου και την επιτάχυνση των έργων για την ενίσχυση της υδροδότησης της Καλαμάτας από τις συγκεκριμένες πηγές.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις στον τομέα της ύδρευσης θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, ώστε οι σχετικές δαπάνες να ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται.

Απαντώντας στην κριτική, ο δήμαρχος Καλαμάτας υπενθύμισε τη σοβαρή κατάσταση λειψυδρίας που είχε διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο του 2024. Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο είχε τεθεί ακόμη και ζήτημα προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης, με ορισμένες περιοχές να κινδυνεύουν να μένουν χωρίς νερό κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Έφερε ως παραδείγματα την Κοινότητα Άριος και τις Κιτριές, σημειώνοντας ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η ΔΕΥΑΚ ξεκίνησε το πρόγραμμα γεωτρήσεων και κατασκευής αγωγών ύδρευσης, αξιοποιώντας φόρους της επιχείρησης.

Ο κ. Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι κάθε γεώτρηση εμπεριέχει αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένο ούτε αν θα εντοπιστεί επαρκής ποσότητα νερού ούτε αν το νερό θα πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ενταχθεί στο δίκτυο ύδρευσης.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέρος του προγράμματος απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το καλοκαίρι του 2025 ο Δήμος έχει εξασφαλίσει περίπου 5.000 επιπλέον κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, γεγονός που συνέβαλε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης όχι μόνο στον Δήμο Καλαμάτας, αλλά και σε περιοχές των Δήμων Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης που εξυπηρετούνται από το ίδιο σύστημα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα οι πηγές του Πηδήματος να συνεχίσουν να διαθέτουν επαρκείς ποσότητες νερού, ώστε να μην επανεμφανιστούν συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες του 2024.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

Ο δήμαρχος Καλαμάτας επανέφερε, τέλος, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για την παρέμβαση που θα μπορούσε να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα της ύδρευσης της Καλαμάτας για τις επόμενες δεκαετίες.

Για το έργο έχει ήδη συνταχθεί προμελέτη, με τον συνολικό προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε περίπου 17 εκατ. ευρώ. Ο κ. Βασιλόπουλος εκτίμησε ότι, μέσα από τη σταδιακή εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και την κατασκευή επιμέρους τμημάτων, μπορεί να προχωρήσει ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την υδροδοτική ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.