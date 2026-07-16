Πέντε Γαλάζιες Σημαίες στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας

Οι Γαλάζιες Σημαίες, αποτελούν ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια.

Οι Γαλάζιες Σημαίες αναρτήθηκαν στις ακτές κολύμβησης πιστοποιώντας ότι οι ακτές αυτές πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά σε: καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραλίες του Δήμου Καλαμάτας πληρούν τα Κριτήρια του Προγράμματος και βραβεύονται ανελλιπώς κάθε χρόνο από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακτές «Ανατολική Καλαμάτα - Ανάσταση» , «Ανατολική Καλαμάτα - Τέρμα Ναυαρίνου», «Βέργα - Αλμυρός», «Μικρή Μαντίνεια» και «Δυτική Καλαμάτα – Κορδίας».

Με αφορμή την ανάρτηση των Γαλάζιων Σημαιών, σε δηλώσεις του χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, τόνισε ότι η Καλαμάτα διαθέτει πεντακάθαρες και φιλόξενες παραλίες, ενισχυμένη ναυαγοσωστική κάλυψη με πλήρως εξοπλισμένους ναυαγοσωστικούς πύργους (σκάφος, φαρμακείο, απινιδωτή κ.λπ.) και εξειδικευμένους ναυαγοσώστες. «Όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων, στον Δήμο Καλαμάτας πραγματοποιούνται κάθε δεκαπέντε ημέρες δειγματοληψίες σε δεκαπέντε διαφορετικά σημεία, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιοποιούνται. Οι μετρήσεις αποδεικνύουν ότι τα νερά της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, στα 13 χιλιόμετρα ακτογραμμής της πόλης μας, είναι πεντακάθαρα», σημείωσε ο κ. Βασιλόπουλος.

Επιπλέον οι παραλίες της Καλαμάτας είναι προσβάσιμες απ’ όλους καθώς σε τέσσερα σημεία παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα, μέσω των seatrac που έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν.