Καλαμάτα: Βοηθά, άλλα δεν επαρκεί το πάρκινγκ στην Ανάσταση

Το μεγάλο πάρκινγκ στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ανατολικά της εκκλησίας της Ανάστασης, δεν φθάνει, δεν επαρκεί. Χθες πριν τις 10 το πρωί, είχε σχεδόν γεμίσει από αυτοκίνητα λουομένων, που είχαν κατακλύσει την ακτή για το μπάνιο τους.

Και αυτό παρότι δεν είμαστε ούτε στις 20 Ιουλίου κι ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κορυφωθεί η τουριστική κίνηση στην πόλη.

Απαντώντας σε ερώτησή μας γι’ αυτή την κατάσταση, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος υπενθύμισε τις 500 θέσεις στάθμευσης που δημιούργησε η δημοτική αρχή και αναγνώρισε πως χρειάζεται και άλλες θέσεις η Καλαμάτα.

Χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος παρατήρησε: “Σκεφτείτε λοιπόν 3 χρόνια πριν να μην είχαμε δημιουργήσει αυτές τις 500 θέσεις στάθμευσης που δημιουργήσαμε στην παραλιακή μας ζώνη, τι θα είχε συμβεί στην πόλη μας. Ευτυχώς, λοιπόν, που τότε πήραμε τις αποφάσεις με δυσκολίες, με ρίσκο και δημιουργήσαμε αυτές τις 500 θέσεις.

Προφανώς χρειάζεται και άλλες θέσεις η Καλαμάτα, αυτό ζούμε και μεις. Αλλά έχουμε το θετικό ότι οι επαγγελματίες της παραλιακής, οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει θέσεις στάθμευσης”.