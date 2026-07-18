5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Καλαμάτας

Το 5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών θα διοργανώσει ο Δήμος Καλαμάτας το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Η εκδήλωση, που τα προηγούμενα χρόνια φιλοξενούνταν στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, μεταφέρεται φέτος στο Ανοιχτό Θέατρο, όπου δεκάδες χορευτές από πολιτιστικούς συλλόγους της Μεσσηνίας θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος Καλαμάτας τιμά το έργο και τη διαχρονική προσφορά των συλλόγων παραδοσιακών χορών της Μεσσηνίας, προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, τη μουσική και τον χορό. Την προετοιμασία της εκδήλωσης έχει αναλάβει και φέτος ο Νίκος Κισκήρας. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.