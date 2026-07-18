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Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 13:40

Η Μαρία Καρυστιανού στο δήμαρχο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Η Μαρία Καρυστιανού στο δήμαρχο Καλαμάτας

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Το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι, η πρόεδρος του κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” Μαρία Καρυστιανού, συνοδευόμενη  από στελέχη του κόμματός της και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία αιρετών του Δήμου.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε την κ. Καρυστιανού για θέματα του Δήμου Καλαμάτας, ενώ υπήρξε συζήτηση για τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και τις προοπτικές της περιοχής.

Κατηγορία Δήμοι
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