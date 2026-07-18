Η Μαρία Καρυστιανού στο δήμαρχο Καλαμάτας

Κατά τη συνάντηση ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε την κ. Καρυστιανού για θέματα του Δήμου Καλαμάτας, ενώ υπήρξε συζήτηση για τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και τις προοπτικές της περιοχής.
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 13:40
Η Μαρία Καρυστιανού στο δήμαρχο ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι, η πρόεδρος του κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” Μαρία Καρυστιανού, συνοδευόμενη από στελέχη του κόμματός της και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία αιρετών του Δήμου.
Κατηγορία Δήμοι