Δήμος Μεσσήνης: Διαμαρτυρία μειοψηφίας για ημέρα συνεδρίασης συμβουλίου

Τον προβληματισμό και τη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, “που αποφάσισαν να καλέσουν σε συνεδρίαση το Σώμα, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, το απόγευμα της ίδιας ημέρας (σήμερα Τετάρτη), που στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, τον εμβληματικό χώρο του Δήμου μας και όλης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή παράσταση του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στην οποία συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Μεσσήνης”.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι “στο πλαίσιο της νέας ενότητας Χορός με την Κοινότητα που περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή του κοινού, παρουσιάζεται το έργο Plan- K / Amazigh in Situ & Dancing with the community – compagnie Filipe Lourenco.

Δεν πρόκειται όμως απλά για μια παράσταση, αλλά για μια εκδήλωση που φέρνει τον Δήμο Μεσσήνης σε σύνδεση με τον διεθνή θεσμό του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει το «παρών». Φαίνεται, ωστόσο, ότι για την δημοτική αρχή και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η επιδίωξη είναι, να έχουν οι συνεδριάσεις του Σώματος διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, όπου απλά θα επικυρώνονται οι όποιες αποφάσεις τους και δεν θα γίνεται βαθύς διάλογος, ανάλυση των θεμάτων και αναζήτηση των καλύτερων λύσεων. Η παράταξή μας τονίζει ότι θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να επιτελεί τον θεσμικό της ρόλο, να ασχολείται σοβαρά με τα θέματα του Δήμου και να στηρίζει εκδηλώσεις, όπως η συγκεκριμένη παράσταση, που αναδεικνύουν τον Δήμο μας ως προορισμό σημαντικών και διεθνούς χαρακτήρα πολιτιστικών δράσεων”.

Επίσης, οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, τονίζουν, επίσης, ότι “το θέμα που έχουμε θέσει στην ημερήσια διάταξη, σχετικά με το αυτοκινητοδρόμιο της Τριόδου και την μονομετοχική επιχείρηση του Δήμου, δεν θα αφήσουμε να περάσει χωρίς να λογοδοτήσει η δημοτική αρχή για τα πεπραγμένα της και για τον πραγματικό της σχεδιασμό. Θα επιμείνουμε μέχρι αυτή η υπόθεση να αντιμετωπιστεί με τρόπο, που θα αποδώσει στον Δήμο τα πραγματικά οφέλη που μπορεί να έχει ο τόπος”.