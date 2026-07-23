Νέα πρόταση για στέγαση ετοιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας: Στο “κάδρο” μια ακόμα Κοινωνική Πολυκατοικία

Την υποβολή νέων προτάσεων για δύο σημαντικούς άξονες κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σχεδιάζει ο Δήμος Καλαμάτας, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει πρόσθετες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Οι προτάσεις θα επικεντρωθούν αφενός στην κοινωνική στέγαση, με στόχο τη δημιουργία μιας ακόμη πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας, και αφετέρου στη μικροκινητικότητα, με παρεμβάσεις που θα αφορούν κυρίως το ποδήλατο και την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών.

Όπως ανέφερε στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, πέρα από τα προγράμματα για τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος εξετάζει την κατάθεση ακόμη δύο ή τριών προτάσεων. Βασικός στόχος είναι να ενισχυθούν οι υποδομές βιώσιμης μετακίνησης, αλλά και να διευρυνθούν οι δυνατότητες κοινωνικής κατοικίας στην πόλη. Σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου, ο Δήμος θα επιδιώξει την εξασφάλιση χρηματοδότησης και για μία δεύτερη αντίστοιχη κατασκευή. Η πιθανή τοποθεσία της νέας Κοινωνικής Πολυκατοικίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, στην περιοχή των Πλακωτών υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυξη ακόμη έξι πολυκατοικιών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αξιοποίησή της για κοινωνικές κατοικίες.

Ο ίδιος στάθηκε παράλληλα στις δεσμεύσεις που συνοδεύουν κάθε χρηματοδοτούμενη πρόταση, επισημαίνοντας ότι καθοριστικό ρόλο για την προσέλκυση νέων πόρων παίζει η αποτελεσματικότητα ενός Δήμου στην υλοποίηση των έργων που έχει ήδη αναλάβει.

Η έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως σημείωσε, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό κριτήριο για το «ξεκλείδωμα» πρόσθετων χρηματοδοτήσεων στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα στα Πλακωτά έχει ήδη εγκριθεί μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος που συνδέεται με τη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030.

Η ευρωπαϊκή πρόταση «Harmonia» εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe, λαμβάνοντας την ανώτατη δυνατή αξιολόγηση, 15/15. Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών, συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9.401.982,50 ευρώ και αιτούμενη χρηματοδότηση 7.971.756,13 ευρώ.

Ο Δήμος Καλαμάτας εξασφάλισε το μεγαλύτερο επιμέρους ποσό χρηματοδότησης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά για την κατασκευή της Κοινωνικής Πολυκατοικίας έχουν διασφαλιστεί περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Ο δεύτερος βασικός άξονας των νέων προτάσεων αφορά τη μικροκινητικότητα και ειδικότερα την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου στην Καλαμάτα.

Ο Δήμος σχεδιάζει να διεκδικήσει πόρους για την ανάπτυξη νέων ποδηλατόδρομων και τη δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών διαδρομών. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΟΣΕ

Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το Πάρκο του ΟΣΕ, ο Δήμος Καλαμάτας έχει υποβάλει πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεκδικώντας χρηματοδότηση έως 2 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση αφορά τη σύνδεση του Πάρκου του ΟΣΕ με το Πάρκο της Τέντας, μέσω πρότυπων πράσινων διαδρομών πεζής μετακίνησης και ποδηλάτου. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο που θα διευκολύνει τις ήπιες μετακινήσεις και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και λειτουργικά το συγκεκριμένο τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου, η πρόταση έχει ήδη υποβληθεί επίσημα, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται τον προσεχή Οκτώβριο.

Στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατατέθηκαν περίπου 400 προτάσεις, από τις οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μόλις 30. Ο μεγάλος ανταγωνισμός περιορίζει τις πιθανότητες έγκρισης, ωστόσο ο Δήμος προσδοκά ότι η ποιότητα και η πληρότητα του σχεδιασμού θα επιτρέψουν στην Καλαμάτα να διεκδικήσει με αξιώσεις τη χρηματοδότηση. Οι χειρισμοί άλλωστε του αρμόδιου αντιδημάρχου και οι μέχρι τώρα εγκρίσεις έχουν δείξει πως η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα μπορεί να ξεχωρίσει στο πλαίσιο του Κλιματικού Συμβολαίου.

Τ.Αν.