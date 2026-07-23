Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Μεσσηνίας για ζημιά στον αγωγό αποχέτευσης

“Φωνή βοώντος εν τη ερήμω” σχολιάζει το Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας, με αφορμή τη μεγάλη ζημιά του αγωγού αποχέτευσης Ακρίτα και Κρήτης στην Καλαμάτα και υπενθυμίζει ότι το Μάιο του 2025, με τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στον αγωγό λυμάτων στη Ναυαρίνου, “είχε προειδοποιήσει ότι το πρόβλημα παραμένει και είναι μεγάλο”.

Το Δ.Σ. του Σωματείου καλεί και πάλι τη δημοτική αρχή “να απαιτήσει άμεσα χρηματοδότηση από το κράτος για αντικατάσταση όλου του αγωγού Φ800 της αποχέτευσης λυμάτων”.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Σωματείου αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Ο αγωγός σε όλη τη Ναυαρίνου Καλαμάτας είναι από αμίαντο και σε βάθος κάτω από 5,5 μέτρα και κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα της θάλασσας. Εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι θα παρουσιαστεί πρόβλημα και σε άλλο σημείο στο μέλλον. Καλέσαμε τότε δημόσια τη δημοτική αρχή να απαιτήσει άμεσα χρηματοδότηση από το Κράτος για αντικατάσταση όλου του αγωγού Φ800, όμως δεν εισακουστήκαμε.

Και να τώρα που παρουσιάστηκε στη συνέχεια του αγωγού Φ800 στην διασταύρωση Κρήτης και Ακρίτα. Από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Επανερχόμαστε στο αίτημα και καλούμε κάθε αρμόδιο να δώσει λύση, γιατί το πρόβλημα παραμένει και είναι μεγάλο. Να σταματήσει η ΔΕΥΑΚ να ασχολείται με το πώς θα αυξήσει τα ταμεία της, σε βάρος των δημοτών, με υπέρογκες αυξήσεις. Να σταματήσει να απειλεί τους πολίτες με διακοπή υδροδότησης, και να στέλνει τις οφειλές στην Εφορία. Να ασχοληθεί με την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, με σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, προστατεύοντας το περιβάλλον και την υγεία μας.

Απαιτούμε μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Ικανό για να μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο και συντήρηση των δικτύων. Το στελεχιακό προσωπικό είναι ελάχιστο, ανειδίκευτο, με προγράμματα κοινωφελούς και 55-67 και με μπλοκάκι. Οι υπηρεσίες είναι απαξιωμένες, με ελαστικές σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Έτσι δεν μπορεί να συντηρηθεί η περιουσία της ΔΕΥΑΚ, που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι και την βλέπουν να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο ξεπούλημα, μέσω του νέου νομοσχεδίου, για τις συγχωνεύσεις.

Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον παραμένουν αναξιοποίητα το αποφρακτικό, η κάμερα, που θα μπορούσαν με τακτικό έλεγχο να προβαίνουν σε συντήρηση δικτύων κι όχι να περιμένουμε πότε θα γίνει βλάβη για να τρέξουμε για αποκατάσταση. Τέτοιες προτάσεις έχουν γίνει κατ επανάληψη, από το Σωματείο μας, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω”.