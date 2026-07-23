Δημιουργία ΚΔΑΠ στην Τριφυλία πρότεινε η Τσιγκάνου

Τη δημιουργία Δημοτικού ΚΔΑΠ στον Δήμο Τριφυλίας πρότεινε η επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κατερίνα Τσιγκάνου βρίσκοντας θετική ανταπόκριση από όλους και έτσι ελήφθη ομόφωνη απόφαση. Αφορμή όπως τόνισε η κ. Τσιγκάνου ήταν το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Γιάλοβα, όπου το παιδί μιας εργαζόμενης μητέρας πνίγηκε στη πισίνα του χώρου, ενώ αυτή εργαζόταν.

Χαρακτηριστικά η κ. Τσιγκάνου στην εισήγηση της τόνισε: «Καταθέτουμε σήμερα μια πρόταση που αφορά άμεσα τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών του Δήμου μας: τη δημιουργία δημοτικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), με ευθύνη του Δήμου και διεκδίκηση της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία του.

Αφορμή για την πρότασή μας αποτελεί και το τραγικό περιστατικό στη Γιάλοβα, όπου ένα μικρό παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα, ενώ η μητέρα του εργαζόταν στον ίδιο χώρο. Πρόκειται για ένα γεγονός που συγκλόνισε όλη την κοινωνία.

Πίσω όμως από αυτή την τραγωδία αναδεικνύεται ένα διαχρονικό πρόβλημα: πολλές εργαζόμενες μητέρες, ιδιαίτερα όσες απασχολούνται στον τουρισμό, στην εστίαση, στη γεωργία και σε εποχικές εργασίες, αναγκάζονται να ψάχνουν μόνες τους λύσεις για τη φύλαξη των παιδιών τους. Όταν δεν υπάρχουν δημόσιες δομές, όταν οι παππούδες δεν μπορούν να βοηθήσουν ή δεν υπάρχει άλλη επιλογή, οι γονείς οδηγούνται σε λύσεις ανάγκης που πολλές φορές αποβαίνουν επικίνδυνες για τα παιδιά.

Ποιος Δήμος μπορεί να δηλώνει ότι στηρίζει την οικογένεια, όταν δεν διαθέτει ούτε μία ολοκληρωμένη δημοτική δομή δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά;

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι ένα «ατυχές γεγονός». Είναι η πιο σκληρή υπενθύμιση των τεράστιων ελλείψεων στην κοινωνική προστασία.

Στον Δήμο Τριφυλίας οι κοινωνικές δομές για τα παιδιά είναι ανύπαρκτες.

Έτσι, η φροντίδα των παιδιών μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση της οικογένειας, κυρίως της μητέρας. Αυτή είναι η πραγματική αιτία του προβλήματος.

Γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι έχουν μετατραπεί σε διαχειριστές της φτώχειας, χωρίς επαρκή κρατική χρηματοδότηση, και όπου λειτουργούν κοινωνικές δομές είναι με προσωρινές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ

Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αντιμετωπίζουν την κοινωνική πολιτική ως κόστος.

Πόσο όμως κοστολογείται η ζωή ενός παιδιού;

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι η προστασία της παιδικής ηλικίας και της μητρότητας δεν μπορεί να εξαρτάται από προγράμματα ΕΣΠΑ, voucher ή από το αν μια οικογένεια έχει χρήματα να πληρώσει ιδιωτικές υπηρεσίες.

Γι' αυτό προτείνουμε:

- Άμεση ίδρυση Δημοτικού ΚΔΑΠ στον Δήμο Τριφυλίας. Με δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών με μόνιμο παιδαγωγικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. Και πλήρη κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του.

- Δημιουργία θερινών προγραμμάτων ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να μη μένουν χωρίς στήριξη τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν οι εργαζόμενοι γονείς θα βρουν κάποιον συγγενή να τα κρατήσει ή αν θα μπορέσουν να πληρώσουν μια ιδιωτική δομή. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη φροντίδα, στο παιχνίδι, στη δημιουργία και στην ασφάλεια. Κάθε εργαζόμενη μητέρα έχει δικαίωμα να εργάζεται χωρίς τον φόβο ότι δεν έχει πού να αφήσει το παιδί της, χωρίς το δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια του παιδιού της ή το μεροκάματο.

Η ευθύνη ανήκει στο κράτος και στην Τοπική Διοίκηση να εξασφαλίσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Γιατί η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει. Δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι κοινωνική ευθύνη και δικαίωμα κάθε οικογένειας.

Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να υιοθετήσει την πρότασή μας και να διεκδικήσει από την κυβέρνηση την άμεση χρηματοδότηση για τη δημιουργία Δημοτικού ΚΔΑΠ. Αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα στήριξης της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής προστασίας και μια έμπρακτη απάντηση ώστε καμία οικογένεια καμιά εργαζόμενη μητέρα να μη βρεθεί ξανά μπροστά στο ίδιο αδιέξοδο».

“Κανείς δεν διαφωνεί να ζητήσουμε την έγκριση για τη δημιουργία του” τόνισε ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος.

Κ.Μπ.