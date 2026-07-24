Παρέμβαση Κανάκη για το παλιό Νοσοκομείο Πύλου

“Ο δήμαρχος δεν έκανε κάτι ακατόρθωτο. Μια διοικητική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Το δύσκολο αρχίζει τώρα, να βρεθούν χρήματα, να γίνουν μελέτες, να υλοποιηθούν έργα και να αποδοθούν οι χώροι στους πολίτες. Εκεί θα φανεί η πραγματική ικανότητα μιας δημοτικής αρχής”: Αυτό εκτιμά ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου-Νέστορος Ηλίας Κανάκης, για το γεγονός ότι το παλιό Νοσοκομείο Πύλου και οι “Σπηλιές” παραχωρούνται στον Δήμο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του με τίτλο “Αλλος σπέρνει ...άλλος θερίζει” ο Ηλ. Κανάκης αναφέρει:

“Σήμερα ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος πανηγυρίζει για την σημαντική επιτυχία της παραχώρησης του παλαιού Νοσοκομείο και των Σπηλιών στον Δήμο Πύλου-Νέστορος….

Άλλο η παραχώρηση και άλλο η προπαγάνδα.

Χαίρομαι πραγματικά που το παλαιό Νοσοκομείο και οι Σπηλιές περνούν επιτέλους στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Έπρεπε όμως να είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια και όχι να παρουσιάζεται σήμερα σαν να κατακτήθηκε το Έβερεστ.

Αυτό που αποκρύπτεται είναι ότι οι διαδικασίες για την υπόθεση αυτή δεν ξεκίνησαν χθες. Ξεκίνησαν όταν ήμουν αντιδήμαρχος, με ενέργειες και παρεμβάσεις που άνοιξαν τον δρόμο για να φτάσει η υπόθεση στο σημερινό στάδιο.

Όσοι γνωρίζουν την πορεία του θέματος, γνωρίζουν και την αλήθεια. Γι’ αυτό ας αφήσουν τα παραμύθια περί μεγάλης επιτυχίας.

Όταν παραλαμβάνεις μια σκυτάλη που έχει ήδη ξεκινήσει να τρέχει, δεν γίνεσαι αυτομάτως ο νικητής του αγώνα. Ο δήμαρχος δεν έκανε κάτι ακατόρθωτο. Μια διοικητική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Το δύσκολο αρχίζει τώρα, να βρεθούν χρήματα, να γίνουν μελέτες, να υλοποιηθούν έργα και να αποδοθούν οι χώροι στους πολίτες. Εκεί θα φανεί η πραγματική ικανότητα μιας δημοτικής αρχής.

Μέχρι σήμερα, έχουμε χορτάσει από δελτία Τύπου, φωτογραφίες, ευχαριστίες και πανηγυρικές δηλώσεις. Αυτό που περιμένουμε είναι εργοτάξια και αποτελέσματα.

Και κάτι τελευταίο… Αν οι ανακοινώσεις έμπαιναν σε μπετόν, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα είχε ήδη χτίσει… δεύτερη πόλη. Αν οι φωτογραφίες έκαναν έργα, θα είχαμε μετρό μέχρι τη Μεθώνη. Και αν τα δελτία Τύπου ήταν μπετονιέρες, ο δήμαρχος θα είχε ανακηρυχθεί εργολάβος της χρονιάς χωρίς να πέσει ούτε ένα κυβικό τσιμέντο!

Οι δημότες, όμως, δεν κατοικούν μέσα στα δελτία Τύπου. Κατοικούν στην πραγματικότητα. Και εκεί οι κορδέλες δεν αρκούν”.