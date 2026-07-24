Αγορά ακίνητου για πάρκινγκ στη Μεσσήνη

Την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πόλη της Μεσσήνης, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος χαρακτήρισε μέγιστης σημασίας για τη λειτουργία της πόλης την εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης. Ενημέρωσε για την αγορά ακινήτου στη ΝΑ πλευρά της κεντρικής πλατείας, που περικλείεται από τις οδούς Σταύρου Τσούση, Καπετάν Κρόμπα, Αναγνωσταρά, Ζωοδόχου Πηγής, Σαμοθράκης, Καπετάν Κρόμπα, Κυριακού και Μουλαβασίλη.

Αναφέρθηκε στη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και πληροφόρησε ότι το ακίνητο είναι εμβαδού 250 τ.μ. με τίμημα έως 55.000 ευρώ, που θα αγοραστεί με φανερή μειοδοτική δημοπρασία.

Ο αντιδήμαρχος παρατήρησε ότι για την αγορά του θα διατεθούν τα χρήματα από την εκποίηση των δύο ακινήτων του Δήμου Μεσσήνης στην Αθήνα, κοντά στην πλατεία Βάθη.