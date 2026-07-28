ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Αντιπρόεδρος η Λυδία Εξηνταβελώνη – Χριστοφόρου

Την κ. Εξηνταβελώνη για τη θέση του αντιπροέδρου είχε προτείνει ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις συγκροτήσεις των νέων Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων και χθες εξελέγη με 7 ψήφους υπέρ, 1 λευκό (του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου και 2 κατά (των συμβούλων της μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά και Σπύρου Χανδρινού).

Ο κ. Φαββατάς πρότεινε για τη θέση του αντιπροέδρου τον κ. Χανδρινό, άμισθο, επειδή, όπως υποστήριξε η ΔΕΥΑΚ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και ο συνάδελφός του είναι πολιτικός μηχανικός και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση.

* Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης καλωσόρισε στο Δ.Σ. της επιχείρησης τα τρία νέα μέλη (Εξηνταβελώνη, Χανδρινό και Δημήτρη Αντωνόπουλο), αναφέροντας ότι “η ΔΕΥΑΚ κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο” και παρατήρησε: “Εχει όλο το απαραίτητο προσωπικό για να παραλάβει και να επιβλέπει όλα τα έργα. Ομως, υπάρχει πρόβλημα με το λίγο προσωπικό και οι υπάλληλοι τρέχουν πολλές ώρες για επιβλέψεις”.

Ο Σπ. Χανδρινός, ως νέο μέλος του Δ.Σ., ζήτησε η ΔΕΥΑΚ να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, με αφορμή την ακρίβεια και τις αυξήσεις στα τιμολόγια της.

Γ.Σ.