Η βιτρίνα, η ουσία και το έλλειμμα οράματος...

Οι αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας εκτελέστηκαν εντός λογικού χρονοδιαγράμματος και αυτό είναι σίγουρα ένα θετικό γεγονός για τη δημοτική αρχή και τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις που έγιναν προφανώς βελτίωσαν την εικόνα των δρόμων και συνολικότερα του κέντρου, και αυτό είναι επίσης θετικό.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν οι πόροι που δαπανήθηκαν αναβάθμισαν συνολικά την εικόνα της πόλης και αν βελτίωσαν τη λειτουργικότητά της. Εδώ υπάρχουν εύλογες ενστάσεις, τόσο για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων όσο και για την αντοχή του έργου στο χρόνο. Το πώς θα συντηρηθούν οι κυβόλιθοι και το πώς θα αντιμετωπιστούν προβλήματα σε δίκτυα είναι το μεγάλο ζήτημα. Το κόστος αποκατάστασης μιας ζημιάς ή η αντικατάσταση των κυβόλιθων μετά από μια παρέμβαση δεν θα είναι απλή υπόθεση, και ελπίζουμε να μην δούμε σε μερικούς μήνες μπαλώματα με άσφαλτο πάνω στους κυβόλιθους, όπως έχει αρχίσει να γίνεται στις περιβόητες διαβάσεις πεζών. Οι αναπλάσεις δεν ήταν επιλογή της δημοτικής αρχής Καλαμάτας.

Δεν είναι αποτέλεσμα από μια προγραμματική θέση ή ένα σχέδιο για το μέλλον της πόλης και τη λειτουργία της. Προέκυψαν από τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που γίνεται σε άλλο επίπεδο και με την απουσία των φορέων της αυτοδιοίκησης. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας είδε μια ευκαιρία χρηματοδότησης έργων ανάπλασης και ένταξε με συνοπτικές διαδικασίες κάποιους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Η ευθύνη εδώ έχει να κάνει με το γιατί έβαλε το κέντρο και όχι την παραλία, και ποιο θα ήταν ως έργο πιο αποδοτικό για την πόλη και την τουριστική της ανάπτυξη. Το πολιτικό πρόβλημα των αναπλάσεων είναι προφανές και έχει να κάνει με τον τρόπο που σχεδιάζονται τα έργα στη χώρα, που έχουν δυστυχώς ως μοναδικό στόχο τον εκλογικό κύκλο και την απορρόφηση των πόρων.

Η βιτρίνα κυριαρχεί και μένει πίσω η ουσία. Αυτό αφορά και το έργο των αναπλάσεων στην Καλαμάτα. Φτάνουμε έτσι στα τραγελαφικά, να έχουν αναπλαστεί και στρωθεί με κυβόλιθους οι δρόμοι γύρω από τον κεντρικό δρόμο της πόλης, την Αριστομένους, η οποία παραμένει με άσφαλτο! Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η τουριστική ναυαρχίδα της πόλης, το παραλιακό μέτωπο, μένει σχεδόν με την ίδια εικόνα από τη δεκαετία του '90. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν απουσιάζει ένα συνολικό όραμα και σχέδιο για το μέλλον.

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