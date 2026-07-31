Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε χωρία του Δήμου Μεσσήνης

Το έργο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας συνεχίζουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης. Για τον μήνα Αύγουστο, έχουν προγραμματίσει τέσσερις δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στις Δημοτικές Κοινότητες Άνω Βούταινας, Κουτίφαρη, Κεφαλινού και Δροσιάς.

Στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ τους. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν (11. π.μ.- 2 μ.μ.): Στη Δ.Κ. Άνω Βούταινας (παλιό Δημοτικό Σχολείο) τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στη Δ.Κ. Κουτίφαρη (παλιό Δημοτικό Σχολείο) τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Δ.Κ. Κεφαλινού (παλιό Δημοτικό Σχολείο) την Πέμπτη 27 Αυγούστου και στη Δ.Κ. Δροσιάς (Κοινοτικό Κατάστημα) τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 8 π.μ. έως 4 μ.μ..

Οι δράσεις υλοποιούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.