Καλαμάτα: Επίσκεψη Κουμεντάκη στην έκθεση για τη Μαρία Κάλλας

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, όπου η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσίασε την παράσταση «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά». Η έκθεση παρουσιάζει πολύτιμα τεκμήρια από τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας υψιφώνου, όπως επιστολές από το προσωπικό της αρχείο, σπάνιες φωτογραφίες, αυτόγραφα και άλλα μοναδικά εκθέματα, τα οποία εμπλουτίζονται και ανανεώνονται διαρκώς, προσφέροντας κάθε φορά μια νέα εμπειρία στους επισκέπτες. Η συνεργασία του Συλλόγου με την Εθνική Λυρική Σκηνή βασίζεται στην κοινή επιθυμία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων υψηλής πολιτιστικής αξίας.

Ο Σύλλογος προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένεται να επισφραγιστεί επίσημα με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Σε σχετική αναφορά του, ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο του, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους συμβάλλουν στη συνέχιση των πρωτοβουλιών του για τη δημιουργία νέων ευκαιριών γνώσης, έρευνας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.