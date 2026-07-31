Πρόσληψη 23 εργαζόμενων ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης

Ειδικότερα, σε ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περιλαμβάνονται: α) Είκοσι μία θέσεις ΥΕ προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης, 4 ωρών την ημέρα. β) Για τους παιδικούς σταθμούς μία ΤΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας και μία ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων, πλήρους απασχόλησης.
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026 18:28
Πρόσληψη 23 εργαζόμενων ζητεί ο Δήμος ΜεσσήνηςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την πρόσληψη 23 ατόμων ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το 2026, που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών του Δήμου.
Κατηγορία Δήμοι