Πρόσληψη 23 εργαζόμενων ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης

Την πρόσληψη 23 ατόμων ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το 2026, που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών του Δήμου.