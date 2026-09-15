Η πόλη της Πάτρας και τα εμβληματικά τοπόσημά της θα γεμίσουν ποιητικό λόγο στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης

Για άλλη μία χρονιά ολάκερη η πόλη της Πάτρας, οι δρόμοι κι οι πλατείες, οι περίφημες σκάλες της και τα εμβληματικά της τοπόσημα ετοιμάζονται στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνεται στην πόλη από τις 16 - 20 Σεπτεμβρίου, να πλημμυρίσουν με λέξεις.

Αλλά τι λέξεις; Ποιητικές, από τα στόματα και τα έργα 72 δημιουργών απ' όλο τον κόσμο και μάλιστα λέξεις από εκείνες που, όπως διαμηνύει το κεντρικό σύνθημα του Φεστιβάλ «αρχίζουν την επανάσταση».

Γιατί οι διοργανωτές δεν θα μπορούσαν να επιλέξουν καλύτερο σύνθημα από το «Η Επανάσταση Αρχίζει με τις Λέξεις | Revolution Begins with Words» για να ορίσουν την ίδια τη φύση της ποιητικής δημιουργίας. Γιατί η ποίηση, μέσω της γλώσσας και της εκφραστικότητάς της, ως αντανάκλαση, σύγκρουση, συνδυασμός των κοινωνικών συνθηκών, του προσωπικού βιώματος και των διανθρώπινων σχέσεων πάντοτε, τρόπον τινά ab urbe condita, διερρήγνυε τον κυρίαρχο και κατεστημένο κώδικα, μπόλιαζε το καθημερινό λεξιλόγιο με νέους (σύνθετους κι αυτόνομους) όρους κι άνοιγε καινούργιους ορίζοντες στην οπτική του κόσμου. Από την ανυπακοή του Γιλγαμές ή ακόμη του Πάριδος ή του Οδυσσέα στους Θεούς και τις παροτρύνσεις τους, ίσαμε τους ρομαντικούς, τους καταραμένους ποιητές και τον φουτουρισμό, τον σουρεαλισμό ή τα οπτικά και συγκεκριμένα δημιουργήματα, η ποίηση ήτανε κοντολογίς μία προσωπική «επαναστατική» πράξη απέναντι στα καθιερωμένα και κοινότυπα, που εγγράφεται στη συλλογική συνείδηση μέσα από τη συμφωνημένη προσδοχή των νοημάτων και των μηνυμάτων της.

Ακριβώς, λαμβάνοντας ως αφετηρία την ιδέα ότι η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μέσο περιγραφής της πραγματικότητας αλλά δύναμη που τη διαμορφώνει, όπως τονίζουν οι διοργανωτές «το φεστιβάλ εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η ποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο αντίστασης, αναστοχασμού, ειρηνικής συνύπαρξης και ανανέωσης. Σε μια εποχή κοινωνικών και ιστορικών μετασχηματισμών, η ποίηση αναδεικνύεται ως ένας χώρος όπου οι λέξεις αποκτούν τη δύναμη να επαναπροσδιορίσουν τη συλλογική φαντασία και να ανοίξουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και κατανόησης».

Η θεματική του 2026 αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σημαντικές ιστορικές και συμβολικές επετείους: τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Νίκου Καρούζου. Δύο αναφορές που συνοψίζονται από τους στίχους του διακεκριμένου Έλληνα ποιητή

«Μη με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο.

Μη με διαβάζετε όταν δεν ήρθατε σε ρήξη με το σώμα...»

και φωτίζουν δύο μορφικά διαφορετικές αλλά στην ουσία τους βαθιά συνδεδεμένες μορφές επανάστασης: την ιστορική και συλλογική πράξη της αντίστασης και της ελευθερίας, που ενσαρκώνεται στην πράξη της ηρωικής Εξόδου, αλλά και την άλλη τη βαθιά οντολογική, εσωτερική, γλωσσική και υπαρξιακή επανάσταση της ποίησης.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Αντώνης Σκιαθάς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «στόχος μας είναι να δημιουργούμε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών και πολιτισμών, φέρνοντας την ελληνική ποίηση σε διάλογο με τη σύγχρονη ποιητική δημιουργία από όλο τον κόσμο και η Πάτρα, μια πόλη με βαθιά πνευματική και πολιτιστική παράδοση, έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τη λογοτεχνία και την ποίηση στην Ελλάδα και διεθνώς».

Όπως εξηγεί στο Πρακτορείο ο κ. Σκιαθάς, η προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να εντάξει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων σημεία-τοπόσημα της πόλης, διαμορφώνοντας κάθε χρόνο έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό χάρτη (όπως φέτος, το Κάστρο της Πάτρας), αλλά συνάμα και να ενσωματώσει στην ποιητική διαδικασία και τα Λύκεια (37) της περιοχής. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας μέσα στις σχολικές μονάδες, με τη συμμετοχή των ποιητών και των ποιητριών του Φεστιβάλ, τονίζει ο κ. Σκιαθάς, οι διοργανωτές φιλοδοξούν «μέσα από τα εργαστήρια που δημιουργούνται στις αίθουσες των σχολείων, να συναντήσει η ποίηση τους μαθητές, να γίνει εμπειρία και να δημιουργήσει έναν ζωντανό διάλογο με τη νέα γενιά».

Παράλληλα, προσθέτει ο ίδιος, με την απονομή των βραβείων «Ελαίας Κότινος» στο Ρωμαϊκό Στάδιο της Πάτρας, η Επιστημονική Επιτροπή, «αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ποίησης με τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου» και «συμβάλλει στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του».

Οι 72 ποιητές από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, που θα συμμετέχουν είτε ζωντανά, είτε διαδικτυακά στο 9ο Φεστιβάλ Ποίησης είναι οι εξής: Ελλάδα: Αλιβιζάτου Πηνελόπη, Αγγελακοπούλου Αγγελική, Ανδρικοπούλου Ελευθερία, Βάλλιος Γιάννης, Δάβος Γιώργης-Βύρων, Δούκας Γιάννης, Ζαλώνη Πηνελόπη, Κάλφας Αντώνης, Καμπουρόπουλος Σωκράτης, Κορίδης Κωνσταντίνος, Κουγιαλή Ξανθή, Κούρση Μαρία, Κούτρας Μιχάλης, Κουτσούνης Στάθης, Ιωάννης & Κοψίνης, Μέλιος Ηλίας, Μελιτάς Χάρης, Μπαμπασάκης Γιώργος-Ίκαρος, Παπαβασιλείου Βασίλης, Παπαγεωργίου Φάνης, Παστάκας Σωτήρης, Πισσάνης Γιώργος, Σακελλίου Λιάνα, Σαλής Σωτήρης, Σκιαθάς Δ. Αντώνης, Σόμπολος Λεωνίδας, Στρατούλιας Γιάννης, Σώρας Θάνος, Τασιόπουλος Βαγγέλης, Χρηστάκη Μαρίνα, Χριστιά Βαρβάρα

Αλβανία: Βαγγέλης Ζαφειράτης, Αυστραλία: Παρασκευή Δέντσα, Βόρεια Μακεδονία: Andrej Medikj Lazarevski, Marija Velinova, Zivko Grozdanoski Βουλγαρία: Boyko Lambovski Γαλλία: 'Ακης Παρώδης, Σπύρος Τσοβίλης Γερμανία: Ginor Leineweber Γιβραλτάρ: Trino Cruz Εσθονία: Igor Kotjuh Ιταλία: Mariangela Gualtieri Gabriele Frasca, Renata Morresi, Francesca Matteoni, Elisa Biagini, Rossella Paolicchi, Vincenzo Bagnoli, Giorgio Fontana Κύπρος: Νάντια Στυλιανού Νορβηγία: Karoline Marie Brændjord Παλαιστίνη | Ιορδανία: Ali Al Ameri Ρουμανία: Ionel Simota, Calin Dengel, Gabriela Toma, Nicolae Tzone, Peter Sragher, Denisa Craciun, Amelia Stanescu Σερβία: Zvonko Karanovic Σλοβενία: Jelen Tonja Σουηδία: Marie Silkeberg Τουρκία: Reha Yunluel, Gonca Ozmen Τσεχία: Anna Štičková, Jan Krasický Τυνησία: Marianne Catzaras .

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας μπορείτε να το δείτε στον ιστότοπο https://pwpf.gr/programma-9ou-festival-poiisis/

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία σημαντικών θεσμών και φορέων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού. Στην επικοινωνιακή υποστήριξη συμμετέχουν η ΕΡΤ Α.Ε., ο Όμιλος «Πελοπόννησος», το Culturebook.gr και άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ μεταξύ των υποστηρικτών συγκαταλέγονται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Τσεχικό Κέντρο Πολιτισμού και άλλοι φορείς.

Όπως τονίζει ο κ. Σκιαθάς «Για εμάς, κάθε ποίημα που ακούγεται στην Πάτρα είναι μια νέα γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο και κάθε νέος άνθρωπος που συναντά την ποίηση είναι μια υπόσχεση για το μέλλον».

ΑΠΕ-ΜΠΕ