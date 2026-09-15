Ο Θεόδωρος Λάμπρος στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Αρεως

Την ελπίδα ότι ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει περισσότερα βιβλία και να αγαπήσει την ιστορία του εξέφρασε ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος κατά την συμμετοχή του στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχα την χαρά να παραβρεθώ στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα όπου υπέγραψα αντίτυπα του νέου μου ιστορικού μυθιστορήματος «Τα Ματωμένα Αμπέλια». Ευχαριστώ όλους τους Ηλείους που με τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και φίλους – φίλες αλλά και ανθρώπους που παραβρέθηκαν στο περίπτερο του «ΕΛΚΥΣΤΗ» και μιλήσαμε για το νέο μου ιστορικό μυθιστόρημα που αφορά τον αγνό Πύργιο αγωνιστή του 1821 Χαράλαμπο Βιλαέτη.

Το νέο μου ιστορικό μυθιστόρημα «Τα Ματωμένα Αμπέλια» είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον Πύργιο αγωνιστή του 1821 που έπεσε σαν πραγματικός Έλληνας για να μπορούμε όλοι εμείς σήμερα να αναπνέουμε αέρα ελευθερίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσημη παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος του Θεόδωρου Λάμπρου θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στον Πύργο σε ειδική εκδήλωση που θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.



~Ο Θεόδωρος Λάμπρος υπέγραψε αντίτυπα του νέου του ιστορικού μυθιστορήματος «Τα Ματωμένα Αμπέλια» σε Ηλείους, φίλους αλλά και ανθρώπους που είχε την ευκαιρία να συναντήσει στο Περίπτερο 44 των Εκδόσεων «ΕΛΚΥΣΤΗΣ». Δείτε περισσότερα ΕΔΩ