Στο τελικό στάδιο το έργο ύδρευσης από πηγές Μπάρκα έως Βελίκα

Στο τελικό του στάδιο έφτασε το έργο βελτίωσης - αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Μπάρκα στο Κουρτάκι έως Βελίκα.

Αυτό διαπιστώθηκε κατά την χθεσινή αυτοψία που πραγματοποίησε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Σπύρο Κοντοθανάση και Δημήτρη Γαλιάτσο, υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ανάδοχο του έργου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ήδη έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των τομών στο οδικό δίκτυο, από όπου πέρασε ο αγωγός ύδρευσης. Να σημειωθεί ότι η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου έχει συνολικό μήκος περίπου 18 χλμ.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό 2.803.225,81 ευρώ. Με την αποπεράτωσή του θα παραδοθεί ένα έργο αυτοτελές, ενιαίο και λειτουργικό, που θα εξασφαλίσει καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση του εξωτερικού υδραγωγείου, θα περιορίσει τις διαρροές, θα προσφέρει επάρκεια νερού και θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος δήλωσε: “Το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία. Πέρα από την ίδια την αντικατάσταση του δικτύου, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλα τα σημεία, όπου έγιναν οι τομές, ώστε οι δρόμοι των οικισμών να παραδοθούν στους κατοίκους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, το οποίο θα εξασφαλίσει επάρκεια νερού, θα περιορίσει τις διαρροές και θα αναβαθμίσει σημαντικά το εξωτερικό υδραγωγείο. Από τις πηγές «Μπάρκα» υδρεύονται οι οικισμοί Κουρτάκι, Άνω Δροσιά, Δροσιά, Δάρα, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Δάφνη, Ριζόμυλος και Βελίκα. Για την ικανοποιητική έκβαση του έργου οφείλω να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και την

ΔΕΥΑΜ, καθώς και το υπουργείο Περιβάλλοντος και τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου για τη συνεργασία και την άμεση επίλυση των ζητημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου”.