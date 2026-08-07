Τρεις μέρες τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο

Τρίτη μέρα ήταν χθες αυτά τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο της οδού Γεωργούλη, στο ύψος του 21ου Δημοτικού, στο κέντρο της Καλαμάτας, δυσκολεύοντας την κίνηση των πεζών.

Ο συμπολίτης μας που τα παράτησε εκεί, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, όμως, ο Δήμος οφείλει να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο προσωπικό και αν διαθέτει.

Γ.Σ.