eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 20:04

Τρεις μέρες τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο

Γράφτηκε από τον

Τρεις μέρες τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο

Premium Strom

 

Τρίτη μέρα ήταν χθες αυτά τα κλαδέματα στο πεζοδρόμιο της οδού Γεωργούλη, στο ύψος του 21ου Δημοτικού, στο κέντρο της Καλαμάτας, δυσκολεύοντας την κίνηση των πεζών.

Ο συμπολίτης μας που τα παράτησε εκεί, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, όμως, ο Δήμος οφείλει να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο προσωπικό και αν διαθέτει.

Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις