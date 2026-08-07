"Ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες" του Θεόδωρου Παπακώστα

Ο Archaeostoryteller ξαναχτυπά παρέα με τον αγαπημένο μας ήρωα Ηρακλή, και ταξιδεύουν σε μαγικούς πολιτισμούς. Γνωρίζουν τους αρχαίους Αιγύπτιους και τους θεούς τους, πηγαίνουν στη Μεσοποταμία, για να ανακαλύψουν τα ζιγκουράτ και το έπος του Γκιλγκαμές και ταξιδεύουν παρέα με τους Βίκινγκς στις βόρειες θάλασσες. Ενα συναρπαστικό ταξίδι στους πολιτισμούς του κόσμου και φυσικά και στην αρχαία Ελλάδα!

Ο Θεόδωρος Παπακώστας αναπνέει ακατάπαυστα από το 1979 που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ της Βρετανίας. Πήρε το μεταπτυχιακό του στην προϊστορική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και το διδακτορικό του στην κλασική αρχαιολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές στη Βρετανία και στην Ελλάδα, και έχει εργαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς. O Archaeostoryteller είναι ένα project επικοινωνίας της επιστήμης, που φέρνει την αρχαιογνωσία στο ευρύ κοινό από το 2018, μέσω κοινωνικών δικτύων, μιας από τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές podcast στην Ελλάδα, και φυσικά την έκδοση βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης. Το πρώτο του βιβλίο, "Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;", έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες.