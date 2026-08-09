Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα επιχειρήσεων για κλείσιμο του δρόμου τη Πέμπτη 13 Αυγούστου και ώρα 19.00 έως 24.00 για διοργάνωση νησιώτικου γλεντιού στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας. Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2026-2027.

Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη 5η – 6η και 14η -15η Αυγούστου στη Μαραθόπολη. Έγκριση απολογισμού επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2025 (Πυρσός). Λειτουργία εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας 2026 – ορισμός πενταμελούς επιτροπής. Έγκριση χορήγησης μετάθεσης προμήθειας «Προμήθεια – εξοπλισμός παιδικών χαρών του Δήμου Τριφυλίας». Διόρθωση του πίνακα επιχορήγησης της απόφασης ΔΣ 76/2026.

Έγκριση τοπογραφικού διαγράμματος για την αποτύπωση παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων μετά την ολοκλήρωση του έργου Ανάπλασης στη κεντρική πλατεία Φιλιατρών. Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων χώρων στη κεντρική πλατεία Φιλιατρών. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026.

Κ.Μπ.