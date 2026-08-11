266.689 ευρώ για τις μελέτες του Παλέ ντε Σπορ στα “Παλιάμπελα”

Λιγότερο κατά 11.832,08 ευρώ (266.689,28 ευρώ από 278.521,36) θα πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την “ωρίμανση μελετών αθλητικών υποδομών και αναπλάσεων”.

Οι μελέτες αυτές αφορούν μάστερ πλαν και προμελέτες για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (Παλέ ντε Σπορ) του Δήμου στα “Παλιάμπελα” και για την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, μέρος του οποίου λειτουργεί ως λαϊκή κάθε Τετάρτη και Σάββατο και τις εκπονεί η Αναπτυξιακή στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης.

Η μείωση του ποσού εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη, λόγω της απουσίας του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης ρώτησε για το είδος των μελετών, για το αν υπάρχουν νέα για την υλοποίηση του Παλέ ντε Σπορ και τι προβλέπεται στο βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε πως για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο θα γίνει προμελέτη για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσει, καθώς ήδη υπάρχει γήπεδο – προπονητήριο για την ΠΑΕ Καλαμάτα, ενώ αργότερα μίλησε και για πιο προχωρημένες μελέτες. Για το βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ είπε ότι προβλέπονται στέγαστρα με φωτοβολταϊκά, συμβατά με την περιοχή και με τα είδη που θα φιλοξενήσει.

Λευκό ψήφισε η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη, αναφέροντας ότι έχουν αργήσει τα έργα.

* Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας είχε εγκρίνει την υποβολή πρότασης σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση μελετών για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στον Δήμο, στα “Παλιάμπελα” και για την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ της λαϊκής στην Κεντρική Αγορά, προϋπολογισμού 278.521,36 ευρώ.

Δύο εβδομάδες πιο πριν, που η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την πράξη “Ωρίμανση μελετών αθλητικών υποδομών και αναπλάσεων”, είχε επισημανθεί ότι στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (μέχρι πρότινος Παλέ ντε Σπορ, εκεί που βρίσκεται το προπονητήριο της ΠΑΕ Καλαμάτα), σε χώρο 45 περίπου στρεμμάτων, προβλέπεται να μελετηθούν οι κατασκευές Κλειστού Γυμναστηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστού Κολυμβητηρίου με 25άρα πισίνα. Και στο βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ πως θα μελετηθεί η τοποθέτηση σκιάστρων με ρεύμα.

Γ.Σ.