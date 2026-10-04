Ο Νίκος Μαλαπέτσας για την εστίαση: «Θετική η κίνηση αλλά δύσκολη η βιωσιμότητα»

Με θετικό πρόσημο ως προς την επισκεψιμότητα, αλλά με έντονο προβληματισμό για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, έκλεισε η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για την εστίαση στην Καλαμάτα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας (ΣΚΕΑΚ), Νίκος Μαλαπέτσας, μίλησε στην «Ε» για την εικόνα της αγοράς, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, την ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και τα βασικά αιτήματα του κλάδου προς την Πολιτεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΣΚΕΑΚ να αναδείξει το πραγματικό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης εστίασης, στις προοπτικές της Καλαμάτας ως προορισμού 365 ημερών, αλλά και στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Ποιος είναι ο απολογισμός της φετινής καλοκαιρινής σεζόν για την εστίαση στην Καλαμάτα;

Η Καλαμάτα είχε κόσμο και αυτό είναι θετικό. Η πόλη έχει αποκτήσει δυναμική, προσελκύει επισκέπτες και η εστίαση είναι σημαντικό μέρος της εμπειρίας που τους προσφέρει. Οι επαγγελματίες ανταποκρίθηκαν, επένδυσαν στην ποιότητα και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο απολογισμός, όμως, δεν γίνεται μόνο με βάση την εικόνα των γεμάτων καταστημάτων. Για μια επιχείρηση μετρά και τι μένει στο τέλος, αφού καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις της. Θα έλεγα ότι ήταν μια σεζόν που επιβεβαίωσε τις δυνατότητες της Καλαμάτας, αλλά έδειξε και πόσο δύσκολο είναι πλέον να μετατρέπεται η αυξημένη κίνηση σε ένα υγιές οικονομικό αποτέλεσμα.

Υπήρξαν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι όπου η αγορά κινήθηκε καλύτερα ή χειρότερα από τις προσδοκίες σας; Πώς διαμορφώθηκε συνολικά η εικόνα σε σχέση με την περσινή σεζόν;

Η κίνηση δεν μοιράστηκε ομοιόμορφα. Υπήρχαν ημέρες με πολύ καλή δουλειά και άλλες που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας. Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καλείσαι να λειτουργείς επτά ημέρες την εβδομάδα, με προσωπικό και έξοδα για επτά ημέρες, ενώ η δουλειά που καλύπτει αυτά τα έξοδα συγκεντρώνεται συχνά σε δύο ή τρεις. Σε σχέση με πέρυσι, δεν θα ήθελα να δώσω ένα γενικό ποσοστό χωρίς συγκεντρωτικά στοιχεία. Η εικόνα διαφέρει ανά περιοχή και είδος επιχείρησης. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ένας ικανοποιητικός τζίρος δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερο αποτέλεσμα, όταν το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί.

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν φέτος οι επαγγελματίες της εστίασης στην Καλαμάτα; Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η εύρεση προσωπικού, οι πρώτες ύλες ή κάτι άλλο;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι όλα αυτά εμφανίστηκαν μαζί. Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, η μισθοδοσία, τα ενοίκια και οι υποχρεώσεις προς το κράτος πιέζουν την επιχείρηση από πολλές πλευρές. Δεν υπάρχει ένα έξοδο που, αν μειωθεί, θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα. Παράλληλα, η εύρεση προσωπικού παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα για τις εποχικές επιχειρήσεις. Για να προσελκύσεις και να κρατήσεις καλούς εργαζομένους, πρέπει να προσφέρεις σωστές συνθήκες και μια προοπτική που να μη σταματά απότομα στο τέλος του καλοκαιριού. Γι’ αυτό η μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι σημαντική και για τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο για τον τζίρο.

Η Καλαμάτα προσπαθεί να ενισχύσει το τουριστικό της προφίλ τα τελευταία χρόνια. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η τοπική εστίαση έχει ωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη και τι χρειάζεται ακόμη για να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος;

Η τουριστική ανάπτυξη έχει βοηθήσει την εστίαση. Φέρνει νέους επισκέπτες, κάνει την Καλαμάτα πιο γνωστή και δημιουργεί ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Το επόμενο βήμα είναι αυτό το όφελος να φτάνει σε περισσότερα καταστήματα και να μην περιορίζεται στην κορύφωση του καλοκαιριού. Η πόλη και η ευρύτερη Μεσσηνία έχουν πολλά να προσφέρουν την άνοιξη και το φθινόπωρο. Χρειάζονται εκδηλώσεις που να προγραμματίζονται έγκαιρα, προβολή της γαστρονομίας μας και καλύτερη σύνδεση της Καλαμάτας με όσα μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης σε ολόκληρη την περιοχή. Η εστίαση συμβάλλει διαχρονικά σε αυτή την προσπάθεια. Οι εξελίξεις, όμως, τρέχουν και χρειάζεται να συμμετέχουμε περισσότερο στον σχεδιασμό, με περισσότερες συνεργασίες. Ως ΣΚΕΑΚ είμαστε εδώ, έτοιμοι να βοηθήσουμε όπου μπορούμε.

Ο ΣΚΕΑΚ παρουσίασε πρόσφατα ένα infographic για το πού καταλήγουν τα ευρώ που πληρώνει ένας πελάτης σε ένα κατάστημα εστίασης. Τι θέλετε να καταλάβει το κοινό μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και πόσο μικρό είναι τελικά το πραγματικό περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης;

Θέλουμε να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα με τον πελάτη. Εκείνος βλέπει την τελική τιμή στον λογαριασμό. Με το infographic δείχνουμε τι υπάρχει πίσω από αυτήν. ΦΠΑ, προϊόντα, αμοιβές εργαζομένων και έξοδα που συνεχίζουν να τρέχουν ακόμη και τις ημέρες που το κατάστημα έχει λίγη δουλειά. Δεν υπάρχει ένα ποσοστό κέρδους που να ισχύει για όλα τα καταστήματα. Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της δομή κόστους. Αυτό που θέλουμε να γίνει κατανοητό είναι απλό: ο τζίρος δεν είναι κέρδος. Ένα γεμάτο κατάστημα μπορεί να αφήνει στο τέλος ένα μικρό ποσό, από το οποίο πρέπει να συντηρηθεί η επιχείρηση και να προετοιμαστεί η επόμενη περίοδος. Η ενημέρωση αυτή βοηθά να συζητάμε για τις τιμές γνωρίζοντας ολόκληρη την εικόνα.

Ποια είναι σήμερα τα βασικά αιτήματα του κλάδου προς την Πολιτεία; Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι θα μπορούσαν άμεσα να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων;

Ζητάμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση, με εξαίρεση τα αλκοολούχα, και κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ. Ζητάμε επίσης να επανεξεταστεί το δημοτικό τέλος στις online παραγγελίες και στο delivery, όπου η κατανάλωση γίνεται εκτός καταστήματος. Χρειάζονται ακόμη μια ουσιαστική ρύθμιση οφειλών με λογικές προσαυξήσεις και διαφάνεια στις χρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών που οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει το ψηφιακό κόστος. Κάθε νέα υποχρέωση, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο απλό και ανάλογο με το μέγεθος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Μια μικρή ατομική επιχείρηση δεν έχει τις υποδομές μιας μεγάλης εταιρείας. Θέλουμε η ψηφιοποίηση να της λύνει προβλήματα, όχι να προσθέτει μια νέα μορφή γραφειοκρατίας.

Με το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί, πώς βλέπετε τους επόμενους μήνες για την εστίαση στην Καλαμάτα; Υπάρχει αισιοδοξία για το φθινόπωρο και τον χειμώνα ή οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μια πιο δύσκολη περίοδο;

Ο χειμώνας είναι πιο απαιτητικός για την εστίαση στην Καλαμάτα. Η κίνηση βασίζεται κυρίως στους ανθρώπους της πόλης, ενώ τα έξοδα των επιχειρήσεων συνεχίζουν να τρέχουν. Οι επαγγελματίες γνωρίζουμε αυτή τη δυσκολία και προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους μήνες. Έχω όμως εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Καλαμάτας. Διαθέτει υποδομές, ανθρώπους με γνώση και διάθεση, επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα και επαγγελματίες με μεράκι. Με συνεργασία και σταθερό σχεδιασμό, μπορούμε να δώσουμε στον επισκέπτη λόγους να έρχεται και πέρα από το καλοκαίρι. Η Καλαμάτα μπορεί και θα κερδίσει το στοίχημα, να είναι μια πόλη ζωντανή 365 ημέρες τον χρόνο.

Στις 17 Οκτωβρίου η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας γιορτάζει τα 100 χρόνια της. Τι θα δει ο κόσμος σε αυτή την εκδήλωση;

Στις 17/10, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε επιχειρήσεις που έγραψαν ιστορία στον τόπο μας. Μαγαζιά και εργαστήρια που έγιναν σημεία αναφοράς, πέρασαν από γενιά σε γενιά και κράτησαν ζωντανές τέχνες, συνήθειες και γειτονιές. Δούλεψαν σε δύσκολες εποχές, μεγάλωσαν οικογένειες και συνέβαλαν ώστε η Μεσσηνία να σταθεί όρθια και να προχωρήσει. Θα παρουσιάσουμε φωτογραφίες και κειμήλια, θα θυμηθούμε πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την τοπική επιχειρηματικότητα και θα τιμήσουμε ανθρώπους που συνέβαλαν στην πορεία της. Πιστεύω ότι πολλοί θα αναγνωρίσουν εκεί μια ιστορία της οικογένειάς τους ή της γειτονιάς τους. Η προσέλευση ξεκινά στις 6 μ.μ. και θα χαρούμε πολύ να είναι μαζί μας ο κόσμος της Μεσσηνίας.

[Η φωτογραφία είναι του Δημήτρη Νεοφώτιστου]