Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας: Προχωρά η ψηφιοποίηση, χωρίς λύση για μετεγκατάσταση

Την ώρα που η δημιουργία της «Ψηφιακής Δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Καλαμάτας» περνά πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 349.898,24 ευρώ, το ζήτημα της εξεύρεσης ενός νέου, κατάλληλου φυσικού χώρου για τη Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος» εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποια συγκεκριμένη λύση.

Η πράξη για την ψηφιακή πινακοθήκη εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί, τον Φεβρουάριο του 2026, η υποβολή της σχετικής πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Καλαμάτας.

Το έργο δεν περιορίζεται στην απλή ψηφιακή αποτύπωση της συλλογής, αλλά προβλέπει ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων για την ανάδειξη και την πρόσβασή της από το κοινό. Ειδικότερα, περιλαμβάνει φωτογράφιση, τεκμηρίωση και επεξεργασία 364 έργων τέχνης και 122 χαρτών, τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Τεκμηρίωσης και διαδικτυακού κόμβου, καθώς και την ανάπτυξη τρισδιάστατης εικονικής έκθεσης, εικονικής περιήγησης, ψηφιακού ξεναγού και εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας. Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ιστορία της έκθεσης, με στόχο, όπως αναφέρεται στην πράξη, την ολοκληρωμένη παρουσίαση των συλλογών στο διαδίκτυο και την ευρύτερη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Καλαμάτας.

Η εξέλιξη αυτή, πάντως, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό την πόλη: πού θα στεγαστεί τελικά η Δημοτική Πινακοθήκη και πότε θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο αντάξιο της συλλογής της.

Απαντώντας σε ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με το αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη για τη μετεγκατάσταση της Πινακοθήκης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το θέμα εξακολουθεί να εξετάζεται, χωρίς, ωστόσο, να έχει προκριθεί μέχρι στιγμής κάποια συγκεκριμένη και οριστική τοποθεσία.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε στη δυσκολία του εγχειρήματος, τόσο ως προς την εξεύρεση κατάλληλου χώρου όσο και ως προς το οικονομικό σκέλος της όλης διαδικασίας. Από την τοποθέτησή του δεν προέκυψε ότι θεωρείται δεδομένη η μεταφορά των έργων στο Ζουμπούλειο, το οποίο είχε ακουστεί στο παρελθόν ως πιθανή επιλογή, ενώ υπενθύμισε ότι για μια τέτοια διαδικασία θα απαιτηθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Έτσι, σε αντίθεση με το ψηφιακό σκέλος, για το οποίο υπάρχει πλέον συγκεκριμένη χρηματοδότηση και δρομολογημένη διαδικασία, η αναζήτηση μιας μόνιμης λύσης για τη φυσική στέγαση της συλλογής παραμένει χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Το γεγονός αυτό σχολίασε η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, η οποία χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι μια πόλη όπως η Καλαμάτα δεν διαθέτει μια πλήρως λειτουργική Δημοτική Πινακοθήκη, την ίδια στιγμή που προχωρά μια σημαντική επένδυση για την ψηφιακή παρουσίαση της συλλογής.

Η ίδια έθεσε το ζήτημα σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η εξασφάλιση ενός κατάλληλου φυσικού χώρου θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την προβολή των έργων στο κοινό, αλλά και τη συνολικότερη καταγραφή, τεκμηρίωση και διάσωση της καλλιτεχνικής συλλογής για τις επόμενες γενιές.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία αφορά το σύνολο των έργων της Δημοτικής Πινακοθήκης και όχι μόνο εκείνα που εκτίθενται σήμερα, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάζει το υφιστάμενο κτήριο στην οδό Παπάζογλου.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ύπαρξη ενός κατάλληλου φυσικού χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική, υποστήριξε όμως ότι εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία της ψηφιακής υποδομής, ώστε η συλλογή να προστατευθεί, να καταγραφεί και να είναι ευρύτερα προσβάσιμη.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, εκτιμώντας ότι η σειρά των ενεργειών θα έπρεπε να είναι διαφορετική.

Κατά την άποψή της, θα έπρεπε πρώτα να έχει προηγηθεί και, κυρίως, να έχει δρομολογηθεί η εξεύρεση του νέου χώρου για τη Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος» και στη συνέχεια να προχωρήσει η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών.

Τ.Αν.