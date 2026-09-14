Μάκαρης: “Σε λυόμενο για μια ακόμη χρονιά το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας”

Το γεγονός ότι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στεγάζεται για ακόμη μια χρονιά σε λυόμενο τονίζει ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης και ζητεί από την Περιφέρεια να προχωρήσει σε άμεση επαναδημοπράτηση με διορθωμένους όρους και σαφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του νέου κτηρίου.

Αναλυτικά αναφέρει: Οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ξεκίνησαν ακόμη μία σχολική χρονιά σε ένα παλιό μετασεισμικό λυόμενο, που δεν κατασκευάστηκε για να στεγάσει ειδικό σχολείο και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τη σχολική κοινότητα, περίπου 60 παιδιά στεγάζονται σε χώρους που επαρκούν μόλις για 30. Την ίδια στιγμή, ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου σχολικού κτιρίου απέβη άγονος, ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να προχωρήσει σε άμεση επαναδημοπράτηση με διορθωμένους όρους και σαφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Η Ειδική Αγωγή δεν χωρά άλλες καθυστερήσεις. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους δικαιούνται ένα ασφαλές, προσβάσιμο και σύγχρονο σχολείο”.