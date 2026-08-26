Σε τελική τροχιά αναβάθμισης από τον Σεπτέμβριο τα πάρκινγκ του Νέδοντα - Smart parking, αυξημένη επιτήρηση και νέες παρεμβάσεις

Σε τελική τροχιά αναβάθμισης μπαίνουν από τον Σεπτέμβριο οι δύο μεγάλοι χώροι στάθμευσης του Νέδοντα, σε μια περίοδο κατά την οποία το πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο της Καλαμάτας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Οι προσδοκίες από τον εκσυγχρονισμό του βόρειου και του κεντρικού πάρκινγκ είναι αυξημένες, τόσο ως προς τις νέες υπηρεσίες που προβλέπεται να αποκτήσουν όσο και ως προς την ασφάλεια, τη φύλαξη και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων.

Την ίδια στιγμή, όμως, η νέα πραγματικότητα διαφοροποιεί μια συνήθεια ετών για το κέντρο της πόλης. Η δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης τις βραδινές ώρες, την οποία αξιοποιούσαν τόσο κάτοικοι του κέντρου όσο και πολίτες που κατευθύνονταν μετά τις 9 το βράδυ προς την περιοχή για έξοδο και διασκέδαση, έχει πλέον αλλάξει, καθώς η χρέωση στους χώρους του Νέδοντα ισχύει σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στην «Ε» από το περιβάλλον της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δύο χώρων, από τον επόμενο μήνα πρόκειται να ξεκινήσει το νέο στάδιο των παρεμβάσεων, με εργασίες αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, οι απαραίτητες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου, γεγονός που τοποθετεί προς τα τέλη Οκτωβρίου την πλήρη διαμόρφωση των δύο χώρων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση της προθεσμίας για την παραλαβή των δύο υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων από τη μισθώτρια εταιρεία.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31 Μαρτίου, ωστόσο, μετά από σχετικό αίτημα, μετατέθηκε έως τις 30 Απριλίου. Η εταιρεία είχε επικαλεστεί την ανάγκη πρόσθετου χρόνου για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και για την αρτιότερη τεχνική προετοιμασία πριν από την έναρξη λειτουργίας.

Τη διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των χώρων έχει αναλάβει η εταιρεία «Νέδων Πάρκινγκ ΙΚΕ».

Τα δύο δημοτικά πάρκινγκ διαθέτουν συνολικά 431 θέσεις στάθμευσης.

Στη σχετική δημοπρασία είχε κατατεθεί μία προσφορά, με το ετήσιο μίσθωμα να κατακυρώνεται στις 285.000 ευρώ, έναντι τιμής εκκίνησης 280.000 ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι πενταετής, ενώ παρά την αλλαγή στη διαχείριση και τις επενδύσεις που προβλέπονται στους χώρους, η ωριαία τιμή στάθμευσης παραμένει στα 0,50 ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των δύο πάρκινγκ.

Στις υποχρεώσεις του μισθωτή περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, ώστε οι χώροι να μπορούν να λειτουργήσουν με σύγχρονο σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης και τεχνολογίες smart parking.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης, στο πλαίσιο της λογικής των «smart cities», καθώς και εφαρμογή για κινητές συσκευές, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στον μισθωτή, με δικές του δαπάνες, να προχωρήσει στην εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στους δύο χώρους θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις χωρίς αντάλλαγμα μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης.

ΣΤΑ 90 ΕΥΡΩ Η ΕΝΙΑΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ

Αλλαγή έχει επέλθει και στο καθεστώς των μηνιαίων καρτών στάθμευσης.

Όπως ανέφεραν στην «Ε» από την εταιρεία, έχει καθιερωθεί πλέον ενιαία μηνιαία κάρτα στάθμευσης, με κόστος 90 ευρώ τον μήνα.

Ακριβής αριθμός των καρτών που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί δεν γνωστοποιήθηκε, ωστόσο από την εταιρεία επισημάνθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα και όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια, έχουν ακόμη τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο που τα πάρκινγκ βρίσκονταν υπό τη διαχείριση του Δήμου, η αντίστοιχη μηνιαία κάρτα κόστιζε 50 ευρώ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην ασφάλεια και στη συνεχή εποπτεία των εγκαταστάσεων.

«Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης της διαχείρισης, βασική μας προτεραιότητα είναι η πλήρης εποπτεία, η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία των χώρων στάθμευσης», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίστηκε, έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες επιτήρησης, με συνεχή παρουσία προσωπικού και παρακολούθηση των χώρων, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών φθορών, δολιοφθορών, παραβατικών συμπεριφορών ή άλλων ενεργειών που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία τους.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται προβλήματα, παρεμβαίνει το αρμόδιο προσωπικό, ενώ, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενημερώνονται και οι αρμόδιες αρχές.

Κατά την εταιρεία, η αυξημένη επιτήρηση έχει ήδη περιορίσει σε σημαντικό βαθμό φαινόμενα ανεξέλεγκτης παρουσίας και συμπεριφορών που κατά το παρελθόν δημιουργούσαν ζητήματα στους συγκεκριμένους χώρους.

ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο που αφορά την πραγματική αξιοποίηση της χωρητικότητας των πάρκινγκ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συστηματικότερος καθημερινός έλεγχος της στάθμευσης είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθούν περίπου 30 θέσεις ημερησίως, οι οποίες προηγουμένως χάνονταν λόγω αντικανονικής στάθμευσης ή επειδή οχήματα καταλάμβαναν περισσότερες από μία θέσεις.

Έτσι, χωρίς να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χωρική επέκταση, αυξήθηκε στην πράξη ο αριθμός των θέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους οδηγούς.

Παράλληλα, έχει εντατικοποιηθεί ο καθαρισμός, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εικόνας των εγκαταστάσεων.

Οι παρεμβάσεις που θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο εμφανείς από τον Σεπτέμβριο αποτελούν το επόμενο βήμα στη νέα εποχή λειτουργίας των δύο βασικών χώρων στάθμευσης του Νέδοντα.

Η εταιρεία θέτει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, καθαρότερου και καλύτερα οργανωμένου περιβάλλοντος, με σύγχρονες υποδομές και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των θέσεων.

Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, θα είναι το κατά πόσο ο εκσυγχρονισμός των πάρκινγκ θα συμβάλει συνολικά στην αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας. Η 24ωρη χρέωση αλλάζει ήδη τις συνήθειες κατοίκων και επισκεπτών και δημιουργεί νέα δεδομένα στις μετακινήσεις προς τον κεντρικό ιστό της πόλης.

Με τις εργασίες να εισέρχονται πλέον στην τελική τους φάση και την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται, βάσει του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, έως τα τέλη Οκτωβρίου, το επόμενο διάστημα θα δείξει στην πράξη εάν η νέα λειτουργία των δύο πάρκινγκ μπορεί να συνδυάσει τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό με την ουσιαστική διευκόλυνση της καθημερινότητας στην καρδιά της Καλαμάτας.